منصة مدرستي رابط الدخول لتسجيل الحضور وحل الواجبات madrasati

منصة مدرستي رابط الدخول، نستعرض لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية رابط تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية الالكترونية، وذلك من أجل متابعة دراستهم ومعرفة الدروس ومواعيد الحصص التعليمية وكذلك حل الواجبات التي يطرحها المدرسون، ويتكاثر البحث دوما خلال أيام العمل في السعودية عن رابط هذه المنصة حيث يشغل بال مئات الآلاف من الطلبة السعوديين الذين يواصلون دراستهم عن بعد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره الأمر الذي فرض خيار التعليم عن بعد، وذلك لكيلا يخسر الطالب سنة أو اثنتين في مشواره التعليمي الأمر الذي قد يمنعه من دخول عدد من الجامعات في الغرب بسبب العمر، وسنقدم نبذة تعريفية عن المنصة وكذلك طريقة تسجيل الدخول وغير ذلك من الأمور التي يجب على الطالب معرفتها مسبقا.

منصة مدرستي

منصة مدرستي تعتبر المنصة التعليمية الالكترونية الوحيدة في المملكة العربية السعودية، وهي معتمدة من طرق وزارة التعليم والتربية في السعودية، تم إصدار قرار بالإذن بإنشاء منصة تعليمية عن بعد، لكي يواصل الطلاب السعوديون تعليمهم من خلالها، وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا، حيث أخذت المملكة عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، حيث أن التجمعات تعتبر من أكثر ما يسبب انتشار الفيروس، وتساعد هذه المنصة المدرسين السعوديين إلى سهولة التواصل مع تلامذتهم وكذلك تعليمهم وطرح عديد الأسئلة والاختبارات وغير ذلك فهي من أفضل المنصات التعليمية في الوطن العربي، أطلقت في الأشهر الأولى من العام المنصرم وذلك بعد أن تم تعليق الدراسة في المملكة وكان هناك خيارين إما الإيقاف النهائي للتعليم حتى القضاء على كورونا أو التعليم عن بعد، وقد تم اختيار هذا الخيار الثاني وكان ذو أهمية كبيرة جداً.

منصة مدرستي مايكروسوفت

تم إعداد هذه المنصة المنصة التعليمية الضخمة على مايكروسوفت أوفيس وذلك من أجل أن يعرف المدرس تلاميذه ويوزعهم إلى عدة فصول، كما تمكنه أيضا من رفع الواجبات التي على الطالب حلها، مع مايكروسوفت يمكن للطالب تسجيل حضوره وذلك لأن الغياب قد يؤثر عليه سلبيا في حصد النقاط، ونعرض لكم الخطوات البسيطة التالية والتي على المدرس والطالب في منصة مدرستي أن يكون عارفا بها وذلك من أجل تسجيل الدخول إلى حسابه في المنصة عبر حساب مايكروسوفت، وهذه طريقة الدخول:

أولا على الطالب أو المدرس الذهاب إلى منصة مدرستي وذلك من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك سيظهر له في الصفحة الرئيسية الدخول إلى مدرستي باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بالطلاب والمدرسين.

يذهب الطالب إلى تطبيق توكلنا وذلك من أجل نسخ اسمه وكلمة السر الخاصة به.

يقوم بإدخالهم في الخانة المخصصة لهم في حساب مايكروسوفت.

ويقوم الطالب او المدرس بالضغط على كلمة دخول اسفل الخانتين، وسيذهب مباشرة إلى المنصة التعليمية مدرستي، ليبدأ في اختيار الحصص وكذلك تسجيل حضوره.

دخول منصة madrasati توكلنا

يمكن للطلاب أيضا ان يدخلوا إلى المنصة وذلك من خلال توكلنا، حيث أنه من السهل جدا الدخول عبره إلى المنصة وذلك عن طريق هذه الخطوات التي نبين لكم:

أولا يقوم الطالب بالدخول إلى توكلنا

ثم إدخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول في توكلنا تظهر له منصة مدرستي ضمن لائحة تضم نظام نور ونظام فارس.

يقوم بالدخول إلى مدرستي مباشرة، وبهذا نكون قد عرفناكم على طريقة التسجيل باستخدام مايكروسوفت وتوكلنا.