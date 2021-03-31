أخبار اليمن : شهيد وجريح بنيران قوى العدوان في الحديدة

شهيد وجريح بنيران قوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، وشن الطيران 25 غارة على محافظتي حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 178 خرقاً بينها 5 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية والجاح.

ونفذت قوى العدوان 22 خرقاً بقصف مدفعي و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد المواطن عياش محمد عقال إثر إطلاق مرتزقة العدوان النار على منزله في التحيتا ، كما أصيب مواطن نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة البغيل شمال مديرية حيس.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، و17 غارة على مديرية صرواح، وأربع غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.