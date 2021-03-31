الولايات المتحدة: تلقينا 335 مليون دولار من السودان كتعويضات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات 1998 التي استهدفت سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا.

كما تشمل التعويضات استهداف المدمرة الأميركية "يو أس أس كول" في اليمن في عام 2000، وكذلك مقتل موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الحصول على تعويضات لضحايا هذه الهجمات كان على رأس أولويات وزارة الخارجية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن املها "في أن يساعدهم ذلك بإيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت".

وأشادت الخارجية الأميركية بجهود السودان خلال العامين الماضيين للعمل على حل هذه المطالبات المعلقة منذ فترة طويلة.

وأكدت أنه مع هذه الخطوة، يمكن للعلاقات الأميركية السودانية أن تبدأ فصلا جديدا.