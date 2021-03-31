الشروط العامة لتمويل الأسرة (القروض) بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية)

تعرفوا علي الشروط العامة لتمويل الأسرة لبنك التسليف، والذي كان يسمي بنك التنمية الاجتماعية، الذي تأسس عام 1391 هجريا، ويعد البنك من اهم البنوك الرائدة والمفضلة في المملكة العربية السعودية، ويساعد البنك الكثير من الناس محدودي الدخل بالقروض المتنوعة الذي تساعد الجميع في افتتاح مشروع او أي شئ اخر مثل الزواج او الاستثمار او البناء، وهناك العديد من الخدمات التي يقدمها البنك لجميع العملاء في جميع فروعة او إلكترونيا. الشروط العامة لتمويل الأسرة بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية) يجب أن لا يتجاوز عمرك 70 سنة ، ولا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.

نصيب الفرد من دخل الأسرة لا يزيد عن مبلغ 3000 ريال سعودي، ويتم تقسيم الدخل الكلي لرب الأسرة علي عدد الأفراد بداخل الأسرة لحساب دخل الفرد.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري عن 12.500 ريال سعودي.

وان كانت المرآة مطلقة او ارمله وتعول طفلا علي الأقل فيحق لها التقديم لطلب لتمويل الأسرة.

إذا تجاوز عمر الابن الرابعة والعشرين او كان متزوجا او موظفا وكذلك الابنة متزوجه او موظفة فانهم لا يحسبون ضمن أفراد الأسرة. أما من تجاوز عمرهم ال 55 عاما فلديهم أحكام خاصة إذا كان يتراوح عمرك بين 55 إلي 60 سنة، فهناك اختيارين يمكنك أن تختار افضلهم، الطريقة الأول تخفيض قيمة التمويل حسب المدة المتبقية حتي سن ال 60 سنة، حسب شروط معينه وهي المعادلة التالية (عدد الأشهر المتبقية حتي سسن ال 60 *القسط الشهري المتفق علية حسب الملائة المالية ) ويجب أن يكون المبلغ للقرض لا يقل عن الحد الأدنى للاقتراض، الطريقة الثانية إقراض الشخص حسب أهليته 60 ألف ريال سعودي ويجب إحضار كفيل ويكون موظف في جهه حكومية ولا يتجاوز عمرة عن ال 55 سنة. إذا كان يتراوح عمرك بين 60 إلي 65 سنة، الحد الأقصى للتمويل يكون 30 ألف ريال سعودي شرط إحضار كفيل ويكون موظف في جهه حكومية ولا يتعدى عمره عن 55 سنة. إذا كان يتراوح العمر من 65 إلي 70 سنة، الحد الأقصى للتمويل يكون 18 ألف ريال سعودي شرط إحضار كفيل ويكون موظف في جهه حكومية ولا يتغدى عمرة عن 55 سنة. طريقة عمل الكيكة الباردة بالبسكويت بدون فرن في 10 دقائق الشروط العامة لتمويل الأسرة بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية)أما من تجاوز عمرهم ال 55 عاما فلديهم أحكام خاصة

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