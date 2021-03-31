سيئول: بيونج يانج تزيد من حجم قواتها ومعداتها بقواعدها الصاروخية

بيونج يانج ـ د ب أ: نقلت صحيفة “مونهوا إلبو” الكورية الجنوبية عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين وأميركيين قولهم إن كوريا الشمالية تعمل على زيادة حجم قواتها ومعداتها في العديد من القواعد الصاروخية بها، بينها قاعدة “سونان”، منذ إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين في 25 مارس الجاري.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أمس، فإن قاعدة سونان هي التي أطلقت منها كوريا الشمالية صواريخ باليستية بعيدة المدى في عام 2017. ويراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب احتمال إجراء بيونج يانج تجربة لصواريخ باليستية عابرة للقارات، قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في الثاني من إبريل المقبل بين كبار مسؤولي الأمن في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أو في ذكرى يوم ميلاد زعيم كوريا الشمالية الراحل، كيم إيل سونج في 15 من نفس الشهر.

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