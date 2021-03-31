مصر تبدأ التحقيق فـي جنوح «إيفر جيفن” وتعطيل المرور بقناة السويس

وفاة كمال الجنزوري الإسماعيلية “مصر” ـ رويترز: قال مسؤول بهيئة قناة السويس لرويترز إن التحقيقات الرسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” في المجرى المائي وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع بدأت أمس.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة أشار إلى أن من المحتمل أن تكون ظروف الطقس والرياح الشديدة والخطأ البشري قد لعبت دورا في جنوح السفينة يوم 23 مارس.

وقال الربان سيد شعيشع مستشار رئيس هيئة القناة لرويترز إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث. وأضاف أن ربان السفينة “إيفر جيفن” ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق.

من جهة أخرى أفادت بوابة الأهرام الإلكترونية بأن رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري توفي أمس بعد صراع مع المرض في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة.

وتولى الجنزوري رئاسة الوزراء خلال التسعينيات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك ثم شغل المنصب لفترة وجيزة في 2011.

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