جنيف ـ د ب أ: ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره أمس، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تراجع التكافؤ بين الجنسين على مستوى العالم بمقدار جيل كامل. ويقدر المنتدى أن الوقت الذي سيستغرق لرأب الفجوة العالمية بين الجنسين ازداد بحوالي 36 عاما منذ صدور التقرير الأخير قبل عام، من5ر99 إلى 6ر135 عام.

ونقل التقرير عن منظمة العمل الدولية، أن النساء خسرن وظائفهن بمعدلات أعلى من الرجال، بنسبة 5% إلى 9ر3% على الترتيب. ويعود ذلك جزئيا إلى عمل النساء في كثير من الأحيان في المجالات التي تضررت بشدة من الإغلاق. كما تاثرت النساء بشكل غير متناسب بإغلاق مؤسسات الرعاية، حيث تقع مسؤوليات الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين على عاتق النساء في كثير من الأحيان ، وفقا لبيانات من “إيبسوس”.

ويشير التقرير أيضا إلى التمثيل المنخفض تاريخيا للنساء في الوظائف المستقبلية سريعة النمو، حيث تمثل النساء 14% من القوة العاملة في مجال الحوسبة السحابية، و20% في الهندسة و32% في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنتدى الاقتصادي العالمي: الجائحة تسببت فـي تراجع التكافؤ بين الجنسين بمقدار جيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.