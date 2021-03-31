روسيا تتوعد بالرد بالمثل على إيطاليا بعد طرد اثنين من دبلوماسييها

جدة - نرمين السيد - توعد نائب بالبرلمان الروسى، اليوم الأربعاء، بالرد بالمثل على إيطاليا بعد أن طردت اثنين من المسؤولين الروس للاشتباه بهما فى قضية تجسس.



جدة - نرمين السيد - توعد نائب بالبرلمان الروسى، اليوم الأربعاء، بالرد بالمثل على إيطاليا بعد أن طردت اثنين من المسؤولين الروس للاشتباه بهما فى قضية تجسس. وقال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، إنه احتج بشدة لدى السفير الروسى فى روما وأبلغه بطرد المسؤولين الروس "الضالعين فى هذه المسألة الخطيرة للغاية على الفور".

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