السودان: إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثانى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، أن تصرفات إثيوبيا الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة، بحسب ما جاء فى قناة "العربية" الإخبارية. وكانت المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإثيوبية، قد أكد أن بلاده أبلغت المبعوث الأمريكى للسودان، دونالد بوث، بمضى إثيوبيا فى عملية الملء الثانى لسد النهضة وإنها جزء من عملية بناء السد.

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