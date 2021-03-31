ميشال عون نادما: يا ريت لو ورثت بستان جدى وما عملت رئيسا

جدة - نرمين السيد - وقال عون، خلال حديثه مع صحيفة "التجديد" اللبنانية بحسب "سكاى نيوز": "سأسلم بلدا أفضل من الذى استلمته، لكن أخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدًا ربما الفوضى قبل ذلك. على من اللوم إذا؟ على المنظومة".

وأضاف: "بس رجعت بالـ2005 قالوا عنى تسونامى صحيح.. وقدرت أقضى على جزء كبير من الإقطاع السياسى وما بقى إلا كم واحد".

وجوابا على سؤال الصحيفة "هل تقصد بذلك أن ميشال عون التسونامى كبلته رئاسة الجمهورية؟"، قال الرئيس: "ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع أنه المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة".

وتابع: "حتى بالقضاء وهى المرجع الذى اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة".

وختم حديثه بالقول: "من فترة قلتلها لمرتى (زوجتي) يا ريت ورتت بستان جدى وما عملت رئيس جمهورية".

وما يزال المشهد السياسى فى لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.