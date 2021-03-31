للمرة الثانية.. كلب بايدن يعقر أحد موظفى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، نقل أحد موظفى البيت الأبيض إلى الوحدة الطبية لتلقى العلاج، بعدما عقره كلب الرئيس الأمريكى جو بايدن، أثناء تنزهه على الأقدام فى الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض.





وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن الموظف كان يمارس عمله فى ذلك الوقت، وتم نقله لوحدة العناية الطبية فى البيت الأبيض لتلقى العلاج، قبل عودته لعمله مرة أخرى.

وقال مايكل لاروزا، السكرتير الصحفى للسيدة الأولى جيل بايدن، لشبكة CNN إن الكلب ميجور من فصيلة " جيرمن شيبرد" لا يزال يتأقلم مع محيطه الجديد.

وأضاف "نعم ، قضم ميجور شخصًا ما فى نزهة على الأقدام، بدافع الحذر الشديد، وتمت رؤية الشخص من قبل وحدة العناية الطبية ثم عاد إلى العمل دون إصابة".

وتعد هذه الحادثة الثانية رغم تلقى ميجور، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات تبناه بايدن فى عام 2018، تدريبات خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا للبيت الأبيض، بعد حادثة عض منفصلة فى وقت سابق من هذا الشهر.