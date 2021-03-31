madrasati office 365 طريقة دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 لتعليم طلاب جميع المراحل فى السعودية عن بعُد وللدخول على مسابقة مدرستي

دخول منصة مدرستي التعليمية 1442، تنفيذ للنظام التعليمي السائر في المملكة العربية السعودية، يتم تسجيل الدخول على منصه مدرستي التعليمية 1442، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط إلكتروني من أجل تسجيل الدخول على المنصة وسماع الدروس على مدار 24 ساعة، وذلك بداية من طلاب الصف الاول الابتدائي وحتى طلاب الثالث الثانوي، وفيها يتم افتتاحه كفه الدروس الخاصه بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

في الوقت الحالي توفر وزارة التعليم السعودي في منصة مدرستي التعليمية العديد من الفيديوهات المرئية التفصيلية الخاصة بكل درس يتم إقراره على الطالب في هذا العام الدراسي، هو في كل فيديو شرح تفصيلي عن كل جزئية في المنهج، كما تتيح المنصة قيام العديد من الطلاب ممارسة الكثير من الأنشطة المختلفة التى تساعدهم فى فهم الدروس، وبالتالي وفرت المنصة العديد من الخدمات التي منعت عن الطلاب مع منعهم من زيارة المدارس.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد

يمكنكم الان بكل سهوله ويسر الدخول على منصه مدرستي التعليميه والحصول على مجموعه بارزه من الفيديوهات الخاصه بالدروس التعليميه وشرح بعض الاجزاء المجهوله لدى الطلاب والتواصل مع المعلمين بشكل الكتروني، عبر الخطوات الآتية.

في البداية قم بالدخول على رابط من منصة مدرستي التعليمية من هنا.

ومن ثم قم بكتابة اسم المستخدم.

وبعدها قم بكتابة الرقم السري.

وبعدها سجل رمز التحقق.

في النهاية اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبهذا ستحصلون على ايقونة تعليمية متكاملة مخصصة لمساعدة جميع الطلاب على استخدام احدث الطرق التعليميةفى ظل الظروف الراهنة من ازمات تفشي وباء كوفيد 19.

تتواصل عمليات البحث على جوجل حول اتمام التسجيل داخل موقع مدرستي التعليمي والذي اصبح معد لخدمة طلاب المملكة العربية السعودية فى ظل الازمة الراهنة الذي ترتبت على غراراه تعطيل الدوام الدراسي داخل المملكة العربية السعودية، عليه تستمر الدراسة واتمامها من خلال موقع مدرستي الذي نتابع ونستعرض مع حضراتكم يومياً خطوات وطرق التسجيل عليه.

يتواصل الولوج على موقع مدرستي التعليمي المنزود بالعديد من الامكانيات التعليمية والتي يحتاجها الطلاب للاتمام التعليم من المنزل فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، عليه يتزايد ويرتفع البحث حول فتح الموقع للحصول على كم رهيب من المعلومات الموجودة داخل المنصة والتي يحتاج اليها كل طالب سعودي فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد19.