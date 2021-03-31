now تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعلم عن بعد وللدخول على منصتي التعليمية لجميع المراحل

رابط تسجيل دخول على منصة مدرستي التعليمية 1442، اصبحت منصة مدرستي التعليميةمن المنصات الأكثر بحثاً على محرك جوجل والتي شهدت من خلالها معدلات بحث مرتفع خلال الساعات الماضية باعتبارها منصة تعليمية سعوديه وهي الاساس في سير العملية التعليمية في وقتنا الحالي التي اطلقتها وزاره التعليم السعودي حتى تتناسب مع الاوضاع الجديده التي خلفها فيروس كورونا المستجد واتخاذ الاجراءات الجديدة الاحترازية والوقائية، لذلك من خلال موقعنا نضع بين أيديكم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعلم عن بعد.

رابط منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد

استطاع طلاب المدارس السعودية الاستعانة بمنصة مدرستي التعليمية كأحد أبرز الوسائل التعليمية الجديدة، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات التي يحتاجها الطلاب منها إطلاق الفيديوهات المرئية، إلي جانب ذلك يمكن أن يا تفاعل المعلم مع الطلبه من خلال خدمة الفيديو وذلك في حاله وجود أي إستفسارات او اسئلة عن الدروس المشروحة.

رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442

من أجل الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية السعودية لابد من تسجيل الدخول على المنصة وحضور الدروس و تسجيل الحضور والغياب وتحميل الكتب المدرسية، بأفضل التقنيات الحديثة المستخدمة علي الخطوات الآتية ببساطة وبشكل إلكتروني سهل وبسيط وهي.

الخطوة الأولي في البداية قم بالدخول على رابط من منصة مدرستي التعليمية.

الخطوة الثانية ومن ثم قم بكتابة اسم المستخدم.

الخطوة الثالثة وبعدها قم بكتابة الرقم السري.

الخطوة قبل الأخيرة وبعدها سجل رمز التحقق.

الخطوة الأخيرة واضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

علماً على ان امكانية الالتحاق على مدرستي متاحة امام الجميع، سواء لمتابعة الدروس او لتنزيل كافة البرامج التعليمية بواسطة احدث الامكانيات والمعدات التعليمية.

نتواصل فى تغطيتنا حول شرح وخطوات التسجيل على موقع مدرستي التعليمية والتي لايزال متاح امام الجميع لاتمام التسجيل عليها واتمام الحصول على كم رهيب من المعلومات الموجودة داخل المنصة، حيث بامكانكم تحميل الواجبات باستخدامها او اتمام تعليميكم من خلالها كونها تعد واحدة من البدائل التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

علماً على ان مؤخراً اصبح موقع مدرستي هي البوابة التعليمية الاولي التي يستخدمها لطلاب بالوصول على كم وفير من المعلومات اينما شاء الطلاب فى ظل ازمة تفشي كوفيد 19، حيث من خلال موقع مدرستي بامكان الطلاب فتح ايقونات تعليمية متعددة التخصصات نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم على مدار الساعة فى ظل ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل حولها.