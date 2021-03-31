قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل يبدأ بـ 5 آلاف ريال ميسر للغاية للنساء والرجال شركة المرابحة المرنة

قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل شركة المرابحة المرنة تقدم تمويل شخصي ميسر للنساء والرجال العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص والاتصالات والبنوك، مع تسهيلات السداد بهدف تلبية الاحتياجات المالية بصورة سهلة وبسيطة مع سرعة التنفيذ، توفر هذه الشركة القرض يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي بأقل راتب شهري يبدأ من 3000 ريال وأيضاً أقل قسط يناسب الدخل، وهكذا يتم مهما إن زادت قيمة التمويل فيتم تحديد القسط الشهري بحيث يناسب راتبك مع تسهيلات السداد المرنة من أجل ضمان عدم التعثر وهذا ضمن أهداف الشركة لما تقدمه من خدمات مالية مرنة وميسرة تشمل الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل من شركة المرابحة المرنة

مزايا عديدة لصالح العملاء على الحلول التمويلية منها قرض بدون رسوم لا يطلب كفيل من شركات أخرى، فتعد شركة المرابحة هي الحل الأمثل لاختيار القرض من ناحية الشروط والمستندات المبسطة للغاية، فضلاً عن توفير السداد المرن من خلال أقساط ميسرة، وتعد الشركة هي التي توفر القرض بداية من 5 آلاف ريال ويصل مبلغ التمويل حتى 250 ألف ريال سعودي بحيث يكون القرض بدون تحويل راتب ولا ضامن بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المال وهناك قرض قائم لدى جهات أخرى وهذه ميزة من المميزات التي توفرها على النحو التالي:-

قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقبياً.

تمويل بدون تحويل راتب ولا كفيل يعطي مبلغ من 5000 وحتى 250 ألف ريال.

متاح للنساء والرجال الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الاتصالات والبنوك.

قرض ميسر جدا في السداد بأقساط حتى 5 سنوات.

هامش ربح منافس.

أسرع قرض في المملكة السعودي.

إمكانية الحصول على تمويل مع وجود قرض قائم لدى أي جهة أخرى.

كيفية الحصول على قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل شركة المرابحة المرنة

الشروط المحددة بسيطة للغاية وتكمن في 5 نقاط فقط هم على النحو التالي:-

ألا يقل عمل العميل عن 18 سنة. أن تكون جهة العمل معتمدة لدى الشركة. لا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال للقطاع الحكومي، والخاص الحد الأدنى 6000 ريال سعودي. الحد الأدنى للخدمة في العمل شهر واحد فقط للقطاع العام وشبه الحكومي، وثلاثة أشهر لموظفي البنوك والاتصالات، وسنة لموظفي القطاع الخاص. القرض متاح للسعوديين.

المستندات المطلوبة/

زيارة الفرع بالوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب.

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

كشف حساب بنكي حديث.

العنوان الوطني.

لمزيد من الاستفسارات التواصل عبر خدمة العملاء للرد على أسئلتكم من خلال الرقم الموحد 920033868 أو الاتصال عبر الرقم المجاني على 8001111810.