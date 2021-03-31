مصدر : لا ابعاد لـ "لاجئين يمنيين" من الاردن

دوت الخليج :- نفى مصدر أردني رسمي صحة الأنباء التي تحدثت عن ترحيل الاردن 4 لاجئين يمنيين أو أكثر عن أراضيها.

وقال المصدر : إن هؤلاء كانوا في زيارة علاج إلى المملكة، وقد غادروها طوعا فور انتهاء الزيارة.

وشدد المصدر على أن عمان ترتبط بمعاهدات ومواثيق دولية وتحترم حقوق اللاجئين ، وفق موقع روسيا اليوم .