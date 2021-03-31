أخبار اليمن : تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للارصاد

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للارصاد
توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على عدد من المحافظات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحواً خلال الليل والصباح الباكر وصحو إلى غائم جزئياً نهاراً مع احتمال تشكل سحب ركامية متفرقة يرافقها هطول أمطار خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة.
وأشار إلى أن الطقس بالمناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية، بينما تكون جنوبية شمالية غربية على الساحل الغربي معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي المناطق الصحراوية، أفاد المركز أن الطقس سيكون صحواً وجافاً ومغبر نسبياً, حار نهاراً والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.
وبين المركز أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم في أرخبيل سقطرى والرياح ستكون خفيفة متغيرة الاتجاهات.
ونبه المركز المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.
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