"نسور النيل 2".. مناورات عسكرية بين مصر والسودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان "نسور النيل2".
وتجري المناروات في قاعدة "مروي" الجوية شمالي السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيان أن المناورات تضمنت عددا من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.
ولفتت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.
وبدورها، تدربت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين على أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة.
وكانت كل من مصر والسودان قد اختتمتا مناورات "نسور النيل 1" التي امتدت لنحو أسبوع في نوفمبر 2020.
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