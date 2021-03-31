بعد تجارب.. لقاح كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة لهذه الفئة

أعلنت شركتا فايرز وبايونتيك، الأربعاء، أن لقاحهما ضد كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة لدى الشباب الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وعبّرا عن أملهما في بدء تطعيم هذه الشريحة قبل العودة المدرسية القادمة.

وقال المختبران في بيان إن تجارب المرحلة الثالثة التي شملت 2260 شخصا من تلك الفئة: "أظهرت فعالية بنسبة 100 بالمئة واستجابات قوية للأجسام المضادة"، وأوضحا أنهما طلبا من السلطات المختصة ترخيص اللقاح للشباب.

اللقاح آمن لهذه الأعمار

وكانت شركة فايزر قد أعلنت الأربعاء، أن لقاحها ضد كوفيد-19 آمن وفعال بدءا من سن 12 عاما، في خطوة نحو جرعات محتملة لهذه الفئة العمرية قبل العودة إلى المدارس في الخريف.

ومعظم لقاحات كوفيد-19 التي يتم طرحها في جميع أنحاء العالم مخصصة للبالغين، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وبالرغم من أن لقاح شركة فايزر مصرح به للأعمار من 16 عاما فما فوق، لكن تطعيم الأطفال من جميع الأعمار سيكون أمرا بالغ الأهمية لوقف الوباء والمساعدة في عودة المدارس.

في دراسة أجريت على 2260 متطوعا أميركيا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، أظهرت البيانات الأولية عدم وجود حالات كوفيد-19 بين المراهقين الذين تم تطعيمهم بالكامل مقارنة بـ 18 من بين أولئك الذين تم إعطاؤهم جرعات وهمية، حسبما ذكرت شركة فايزر.

وهذه دراسة صغيرة لم تُنشر بعد، لذا هناك دليل مهم آخر وهو مدى فعالية الجرعات في تسريع جهاز المناعة لدى الأطفال.

وأبلغ الباحثون عن مستويات عالية من الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات، وهي أعلى إلى حد ما مما لوحظ في الدراسات التي أجريت على الشباب.

وقالت الشركة إن الأطفال يعانون من آثار جانبية مماثلة للشباب، وهي الألم والحمى والقشعريرة والتعب، خاصة بعد الجرعة الثانية.

وستستمر الدراسة في تتبع المشاركين لمدة عامين لمزيد من المعلومات حول الحماية والسلامة على المدى الطويل.