الخارجية السودانية تطالب أمريكا بالتدخل فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، التقت السيدة مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، بالسيد دونالد بوث، المبعوث الأمريكى الخاص للسودان وجنوب السودان، صباح الأربعاء، وفقا لبيان وزارة الخارجية السودانية.

وتناول اللقاء القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم الولايات المتحدة للسودان والحكومة الانتقالية للنهوض بالبلاد، خاصة بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمنت وزيرة الخارجية جهود الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوفها إلى جانب السودان فى القضايا الآنية الملحة، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع فى قضية سد النهضة التى تشغل السودان ومصر وأثيوبيا.

ودعت مريم الصادق المهدى الولايات المتحدة للانخراط فى تفاوض بناء يلزم الطرف الأثيوبى بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية، لأن تصرفات الجانب الأثيوبى الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين.

وبينت أن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة، بعد أن علم أن أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثانى للسد، وهو ما لا يجب التهاون معه والسكوت عليه.

من جهته، أمن المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضى لجميع الأطراف فى قضية سد النهضة، مؤكدا اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الإفريقى، موضحا أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفنى اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف.