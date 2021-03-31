تفاصيل الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك

أعلنت الحكومة السعودية عددًا من الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان والعيد والتي من شأنها المحافظة على صحة السعوديين والمقيمين وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات وفق المداولات التي تمت بالمشاركة بين وزارة الصحة ووزارة الشئون البلدية والإسكان ووزارة السياحة ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإضافة إلى وزارة الداخلية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان والعيد.

الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان والعيد

قد نصت الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المقبل وعيد الفطر على الآتي:

تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بإلغاء إقامة البوفيهات بداخل المطاعم داخل المملكة.

يتعين على وزارة السياحة منع إقامة البوفيهات بداخل الفنادق المختلفة بالمملكة.

يتم تحديث البروتوكولات الصحية من قبل وزارة الصحة بشأن تغليف وتسليم طلبات المطاعم.

يتم التنبيه على البلديات بضرورة تكثيف مراقبة التجمعات بالحدائق العامة والتأكد من عدم وجود مخالفات وضبط المخالفين.

ضرورة تكثيف المراقبة على الملاعب الغير مرخصة من قبل البلدية والموجودة داخل النطاقات العمرانية وضبط المخالفين للقواعد.

السماح للمحلات التجارية بالمولات بالعمل لمدة 24 ساعة مع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

زيادة التوعية الإعلامية عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال موائد الإفطار الصباحي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

تقوم وزارة الشئون الإسلامية بمنع التجمعات الخاصة بالإفطار والسحور بالجوامع خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى منع الاعتكاف خلال الشهر الكريم، مع ضرورة التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وتوفير الدعاية اللازمة للتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

إجراءات الشؤون البلدية والقروية الاحترازية

الإجراءات الاحترازية للمسجد النبوي خلال شهر رمضان

من المتعارف عليه أن المستجد النبوي يعمل بطاقة تشغيلية قدرها 45 ألف فرد نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وكذلك يتم إضافة 15 ألف فرد أخر بالساحات الغربية الجديدة للمستجد وبالتالي تكون السعة التشغيلية للمسجد بالكامل خلال وقت الصلاة ما يصل إلى 60 ألف فرد، وقد تم صدور التعليمات بغلق المسجد النبوي بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح بنصف الساعة ويعاد فتحه مرة أخرى قبل آذانَ الفجر بساعتين وذلك خلال العشرون يومًا الأولى من شهر رمضان مع استمرار فتح المسجد على مدار اليوم خلال العشر الأواخر من رمضان.