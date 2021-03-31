إياتا تحدد موعد تصريح السفر الرقمي الخاص بكورونا

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الأربعاء، إن تصريح سفر رقميا لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل في منتصف أبريل.

وكان من المزمع إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حاليا بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس الجاري.

وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لإياتا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة أبل في 15 أبريل تقريبا، ثم في وقت لاحق على منصة أندرويد.

وقال العوضي "لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات".

وكانت شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، ومقرها بريطانيا، قالت يوم الجمعة إنها ستجرب تطبيق إياتا على مسار لندن إلى بربادوس بدءا من 16 أبريل.

وقالت بربادوس إنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولا لتصريح رقمي بدلا من الوثائق الورقية.

ويقول إياتا إن تصريح السفر سيساعد في تسريع عمليات تسجيل الوصول.

وكشف العوضي أن "عددا كبيرا من شركات الطيران طلبت الانضمام لاستخدام التطبيق".