عاصي الحلاني يكشف لسكاي نيوز عربية أسباب اختفاءه عن الساحة

كشف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن سبب غيابه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثار هذا الاختقاء تساؤلات لدى جمهوره ومتابعيه، كما تطرق إلى خططه الفنية الجديدة للمرحلة المقبلة.

وقال الحلاني لموقع دوت الخليج: "إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عرقل أغلب الأنشطة الفنية الخاصة بي، وبالتحديد الحفلات التي تشهد حضورا جماهيريا"، مؤكدا أن سبب غياب عن الساحة الغنائية خلال الفترات الماضية يكمن في عدم قدرته على التحركات والسفر لتصوير أعماله الغنائية، نظرا للظروف والإجراءات الإحترازية التي مرت بها بلاده والعالم.

وأضاف أن الأحدث المتلاحقة التي ضربت بلده لبنان، وبالتحديد منذ العام الماضي بداية من ثورة لبنان حتى انفجار مرفأ بيروت، أثرت على توقيت إصدار أعماله الغنائية الجديدة "الألبوم والفيديو كليب"، اللذين كان من المقرر طرحهما خلال العام الماضي.

وكشف الحلاني أنه من المُقرر إصدار ألبومه الجديد والفيديو كليب الخاص به تزامنا مع عيد الفطر المبارك المُقبل، بعدما قام بإدخال بعض التعديلات عليهما.

ويحرص الحلاني مع فريق العمل على التكتم عن تفاصيل الألبوم والفيديو كليب الخاص به لحين الإنتهاء من تجهيزهما وتحضيرهما، والإعلان عنهما بشكل رسمي قريبا.

وأشار الحلاني إلى أنه متواجد حاليا في دبي، بهدف تصوير الألبوم الجديد مع الفيديو كليب بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

يشار أن المطرب اللبناني عاصي الحلاني، حصل مؤخرا عن جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2020، بعدما لاقت أغانيه أصداء واسعة عبرت حدود البلدان، وأخر أعماله أغنية "رجعتيني لبدايتي"، وأغنية "بعشقك"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طونى سابا.