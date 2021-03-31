السعودية والعراق يوقعان 5 اتفاقات بحضور بن سلمان والكاظمى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة العربية، عن مراسلها، قولها إن "السعودية والعراق وقعا 5 اتفاقات بحضور ولى العهد السعودى محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى"، مشيرة إلى أن ولى العهد السعودى استقبل فى وقت سابق اليوم، رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى الرياض فى زيارة رسمية إلى السعودية.

وبحسب "سبوتنيك"، عقد الجانبان، جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات فى المنطقة، كما تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقى بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقات، فى مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

ووصل الكاظمى إلى الرياض، فى وقت سابق، وكان فى استقباله ولى العهد محمد بن سلمان.

من جهته، وصف حسين علاوى، مستشار رئيس الوزراء العراقى، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك"، زيارة الكاظمى إلى السعودية التى بدأها اليوم بأنها مهمة وستشهد توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين.

وقال علاوى، إن الزيارة ستبحث عددا من الملفات التى تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة فى المنطقة والتنسيق الاقتصادى ودعم خطط التنمية والاستثمار التى عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التى تقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة.