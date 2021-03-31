الاستعلام عن المخالفات المرورية أبشر وزارة الداخلية 1443هـ

وفرت وزارة الداخلية السعودية ووزارة النقل السعودي أكثر من وسيلة للحصول على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية داخل المملكة العربية السعودية، ومن وسائل الاستعلام التي حددتها المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بأحد طرق الاستعلام السابقة عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية أو عن طريق وزارة النقل برقم المخالفة، وفيما يلي خطوات الاستعلام لكل طريقة.

استعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تتم عملية استعلام عن المخالفة المرورية برقم اللوحة عن طريقة منصة أبشر بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هذا الرابط. من قائمة خدمات المرور بمنتصف الصفحة اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي ستحولك إلى صفحة منصة أبشر، ويمكنكم الدخول مباشرة إلى رابط المنصة من هذا الرابط. نختار أبشر الأفراد، ثم نقوم بتسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور، ثم يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف الجوال المسجل بالمنصة نقوم بإدخاله على المنصة ثم تسجيل الدخول، وذلك في حالة امتلاك حساب بالفعل على المنصة، أما في حالة عدم امتلاك حساب فلابد من تسجيل عضوية جديدة على المنصة بالضغط على مستخدم جديد. من مربع خدماتي نختار الاستعلامات، ثم نختار المرور، ثم الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية، ثم نقوم بإدخال رقم لوحة المركبة المراد الاستعلام عن مخالفاتها. يتم تحويلنا إلى صفحة جديدة تُظهر جميع المخالفات المرورية المفروضة على المركبة صاحبة رقم اللوحة المدخل إن وجدت، وبالضغط على تفاصيل كل مخالفة تظهر قيمة المخالفة وتوقيتها ومكان رصدها.

استعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية

يمكن أيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار الأفراد، ثم تسجيل الدخول على المنصة كما بالخطوات سابقة الذكر بالأعلى. من قسم خدماتي، نقوم باختيار الاستعلامات ومنها المرور، ثم نقوم بإدخال رقم الهوية المراد الاستعلام بها. يتم فتح صفحة تحتوي على نتائج المخالفات المرورية المسجلة على صاحب رقم الهوية إن وجدت وقيمة كل مخالفة، ويمكن إظهار بيانات كل مخالفة بالضغط على تفاصيل.

الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم المخالفة

تعتبر خدمة استعلام عن مخالفة المروية برقم المخالفة أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية، وهي خدمة قدمتها وزارة النقل السعودية عبر منصتها الإلكترونية، ويتم استعلام عن المخالفة برقم المخالفة بالخطوات التالية:

رقم الاستعلام عن المخالفة

كما وفرة وزارة الداخلية رقم يمكن من خلاله التواصل والاستعلام عن المخالفة المرورية وهو:

920020405

00966114419688

كما يمكن الاتصال أيضا بالرقم 989 واتباع التعليمات، وأيضاً يمكن إرسال رسالة نصية برقم الإقامة أو الهوية الوطنية على الرقم 88993، ثم سيتم استقبال رسالة تحتوي على المخالفات المسجلة إن وجدت.