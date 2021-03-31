نتائج القوات المسلحة 1442 رابط الاستعلام عن دفعة تجنيد جديدة عبر بوابة القبول الموحد

نتائج القوات المسلحة 1442 هناك زيادة كبيرة فى عمليات البحث على مستوى الشباب فى المملكة العربية السعودية وذلك حول نتائج التجنيد الخاصة بالقوات الملكية المسلحة وذلك هناك الأسئلة عديدة بين المتقدمين للدخول إلى الكليات العسكرية المختلفة حول النتائج وخاصة المتقدمين فى قطاعات القوات البحرية والجوية والبرية وغيرها من قطاعات عسكرية سعودية.

نتائج القوات المسلحة السعودية 1442

ومن جانبها أعلنت اللجنة الموحد للقبول بالقوات المسلحة فى المملكة العربية السعودية عن أحتياجها لعدد من الوظائف المختلفة فى قطاعات متعددة على مستوى القوات المسلحة الملكية وفقا للشروط الخاصة بكل وظيفة عسكرية وذلك للحاصلين على الثانوية العامة السعودية او ما يعادلها أو شهادة البكالوريوس من الجامعات السعودية للعمل فى رتبة جندي فى قوات حرس الحدود والأمن الداخلي

خطوات الاستعلام عن نتائج التجنيد فى السعودية

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج التجنيد 1442 حيث يتم الاستعلام وبشكل إلكتروني كامل عن نتائج الطالب المتقدم من خلال أسم المستخدم الخاص به وكلمة السر حيث يقوم بعدها الطالب بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص به والبيانات المطلوبة أثناء الاستعلام وبعد ذلك تظهر له نتائج القبول الخاص به وأذأ كان من سعداء الحظ المقبولين عليه أن يتوجه يوم الأحد القادم إلى المقر المحدد للاختبار الطبي سواء كان ذلك الشخص من الرجال او من النساء.

مواعيد التسجيل في القوات المسلحة السعودية 1442

أعلنت وزارة الدفاع السعودية فى بيان لها عبر موقعها الرسمي عبر الأنترنت أنه بالإمكان لكل المواطنين الراغبين فى العمل ضمن صفوفها فى كافة قطاعاتها المختلفة بداية من القوات البرية والبحرية وكذلك قوات الدفاع الجوى والصاروخي وخدماتها الطبية أن يكوون على أتم أستعداد من أجل البدء فى التقديم فى تلك الوظائف عبر بوابة التوظيف العسكري الموحد التابع لوزارة الدفاع المرفق فى أعلى الموضوع حيث ستبدأ عمليات تلقى طلبات العمل ضمن وزارة الدفاع للمواطنين من الراجل والنساء وفقا للشروط الموضحة سابقا بداية من يوم الخامس والعشرون من شهر أبريل القادم والموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك .

ملاحظة : يجب على كل شخص متقدم للتجنيد فى وزارة الدفاع السعودية الحرص الشديد وقت كتابة البيانات الخاصة به حيث سيتم التأكيد الكامل على كل الوثائق التى يقوم المواطن السعودي بتقديمها وفى حالة تواجد أختلاف حول الوثائق الحقيقة والمقدمة سيتم أستبعاد الشخص المتقدم فى الحال من ملفات المتقدمين ومن الممكن أن يتعرض للمسالة القانونية حول حقيقة الوثائق المقدمة ومصادرها