منصة مطعوم كورونا الأردن خطوات التسجيل في المنصة للحصول على لقاح فيروس كورورنا بالأردن للمواطنين والمقيمين

منصة مطعوم كورونا الأردن قامت هيئة القطاع الصحي بالأردن بتخصيص رابط يهتم بتسجيل الذين يودوا أن يحصلوا على لقاح الجديد كوفيد19، حيث قاموا بعمل رابط مخصص من أجل تسجيل الأعداد الذين يريدوا الحصول على اللقاح، حيث تنظم الصحة هذا الرابط وسنتعرف على كيفية الاشتراك في هذا الرابط وكيفية الحصول على لقاح كوفيد 19 في المملكة الأردنية.

منصة تطعيم كوفيد19 في الأردن

خصصت وزارة الصحة الأردنية هذه المنصة من أجل تلقي أعداد الناس الذي يودوا الحصول على لقاح كورونا 19، حيث أن يتم تسجيل عدد الراغبين في الحصول على هذا اللقاح، ومن ثم يمكن للموقع اختيار الحالات الأكثر احتياجاً لتلقى اللقاح ومنهاأصحاب الأمراض المزمنة والأطباء والطاقم الطبي بكل ما فيه.

يمكنك الدخول عبر رابط المخصص لمنصة تطعيم كوفيد 19 في الأردن من هنا

قم بكتابة الرقم الوطني لجميع الجنسيات الأردنية والغير الأردنيين يجب كتابة الرقم القومي التابع له.

قم بكتابة تاريخ ميلادك ومحل أقامتك.

نضغط على الزر في الأسفل والمخصص على كلمة استعلام ستظهر البيانات الرسمية لك على الموقع.

ومن ثم يتم اختيارك للمركز الصحي الذي تود أن تتناول فيه اللقاح.

يجب أن تكتب قطاع العمل الذي تعمل فيه.

ويتم كتابة إذا كان لديك أي من الأمراض المزمنة والأدوية التي تتناولها.

ومن ثم قم بالضغط على كلمة موافقة على تناول التطعيم.

وفي أخر خطوه يكتب رقم الهاتف المحمول والمنطقة وعنوانك حتى يتمكنوا من عمل الملف الخاص بك.

خطوات التسجيل في منصة تطعيم كوفيد 19 بالأردن

وتحاول المنصة تقديم تطعيم فيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من المواطنين المقيمين فى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك من أجل خلق المناعة الجماعية من الفيروس وتحويل الفيروس من فيروس جديد الى فيروس اعتيادى الإصابة به بشكل موسمي وهو الأمر الذي تحاول كل دول العالم القيام به من أجل حماية شعوبها من خطر أنتشار وأصابه فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19