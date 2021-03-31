مواعيد صرف معاش التقاعد للمستفيدين في الربع الثاني من عام 2021

نشرت المؤسسة العامة للتقاعد جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتي نهاية عام 2020، بعد عمل بعض التعديلات عليه فيما يخص مواعيد صرف المعاش، حيث قامت بصرف معاش شهر يوليو، حتي يتمكن المواطنون من صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك. فمن المفترض صرف المعاش للمتقاعدين في هذه الأيام المحددة في اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن تم تقديم ميعاد الصرف خلال هذا الشهر.

خصم خاص للمتقاعدين على بطاقة التقاعد الإلكترونية

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من المزايا والعروض للمستفيدين والمتقاعدين، الذين يمتلكون بطاقات تقاعد إلكترونية حيث يمكنهم من خلال تلك البطاقة الإلكترونية للتقاعد التمتع بتلك المزايا وعروض الخصم، وقد أعلنت عيادات ريفرش بالرياض عن خصم على قسم الأسنان بالإضافة لكشف مجاني، وخصم خاص على قسم الليزر للنساء والرجال، كل ما عليك فعله هو إبراز بطاقة التقاعد الإلكترونية، كما توجد خصومات منوعة على الخدمات الجلدية والتجميل.

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمستفيدين في الربع الثاني من العام الميلادي 2021

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية في الربع الثاني من العام الميلادي الجديد 2021، لشهر أبريل، ومايو، ويونيو، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث سوف يتم صرف معاشات التقاعد لشهر أبريل في اليوم الخامس والعشرين من أبريل، الموافق يوم 13 رمضان 1442

نظام تبادل المنافع من المؤسسة العامة للتقاعد

نظام تبادل المنافع، هو نظام متاح من خلال المؤسسة العامة للتقاعد، الهدف منه هو العمل على حفظ حقوق العاملين بكلا من القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تسهيل حركة الانتقال بينهما، وذلك حرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد للحفاظ على حقوق عملائها الكرام.

قنوات التواصل والاستفسار وخدمة عملاء المؤسسة العامة للتقاعد

يمكن لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد من المستفيدين وكافة المواطنين التواصل مع المؤسسة العامة التقاعد، وتنفيذ كافة الخدمات والمعاملات الخاصة بهم بشكل مباشر وذاتي على مدار الساعة، وذلك من خلال وسائل التواصل التالية:

الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

التواصل والاستفسارات عبر حساب العناية بالعملاء على تويتر.

بريد العناية بالعملاء.

موعد بدء صرف معاش التقاعد للعام الميلادي الجديد 2021

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد 2021، كما هو الموعد المعتاد لصرف معاش التقاعد في الفترة المحددة من كل شهر ميلادي وهي الفترة ما بين اليوم الرابع والعشرين وحتى اليوم السادس والعشرين، إذا لم يوافق يوم الصرف يوم عطلة رسمية في المملكة، وعليه فسوف يتم صرف المعاشات التقاعدية خلال شهر يناير الجاري خلال الساعات القادمة، حيث سيتم الصرف للمستفيدين يوم 25 يناير القادم.

صرف رواتب المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد 2021

من المقرر صرف رواتب المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وفقا لما تم ذكره، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 25 مارس 2021 والثاني عشر من شهر رجب 1442، حيث يتم إيداع قيمة المعاش التقاعدي في الحساب البنكي، كما يرتبط قيمة راتب التقاعد بالمملكة العربية السعودية بعدد السنوات التي قضاها الموظف في عمله.

خدمة إخطار العودة للعمل من المؤسسة العامة للتقاعد

تتيح هذه الخدمة المتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي المدني أو العسكري بعد استلام معاش واحد علي الاقل.

ويمكنك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع خطوات الخدمة التالية من خلال:

تسجيل الدخول. القيام باختيار الخدمة من القائمة الجانبية. تعبئة البيانات. القيام بتقديم الطلب.

التقاعد توقع اتفاقية مع مستشفيات دله

المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة في برنامج تقدير قامت بتوقيع اتفاقية مع مستشفيات شركة دلة، من أجل تقديم أفضل الخصومات للمتقاعدين وأسرهم والعملاء المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، تصل هذه الخصومات إلي 30% على الخدمات الطبية، كما أوضحت من خلال الصفحة الرسمية لها عن الغرض من توقيع هذه الاتفاقية كما هو موضح فيما يلي أهداف الاتفاقية:

خدمة بيانات الاشتراك من المؤسسة العامة للتقاعد

تتيح هذه الخدمة المقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد للمشترك القدرة على الإطلاع على البيانات الخاصة به، لدى المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك وفقا للبيانات الموثقة لديها، والمزودة بها من خلال الجهات الحكومية، وتتضمن البيانات التالية للمشترك، وهي:

تاريخ بداية خدمة المشترك الحالية.

آخر مرتبة، وآخر درجة.

الراتب الأساسي له.

المؤسسة العامة للتقاعد توقع مذكرة تفاهم مع مبادرة فنتك السعودية

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة فنتك السعودية، من أجل القيام بإطلاق عدة برامج تعمل علي دعم وتطوير قطاع التقنية المالية بالمملكة العربية السعودية، وقامت بتوضيح أهم أهداف المذكرة، كما هو موضح فيما يلي:

موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير2021

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الحساب الرسمي للمؤسسة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن الموعد المخصص لصرف المعاشات التقاعدية لعملائها، ووفقا لما ذكرته، سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية للمستفيدين من المؤسسة، في اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، والذي يوافق يوم الخميس القادم الموافق 13 رجب 1442.

موعد صرف المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد

أفصحت المؤسسة العامة في الشهور الماضية منذ بداية العام الميلادي الجديد 2021، عن مواعيد صرف وإيداع المعاشات التقاعدية في حسابات المستفيدين البنكية، وبناء على ما تم ذكره فإن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس، يوافق يوم الخميس القادم بتاريخ 25 من شهر مارس الجاري، كما هو الموعد المعتاد للصرف.

خدمة بيانات الخدمة

توضح المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها من خلال خدمة بيانات الخدمة، إن هذه الخدمة تمكن العملاء من استعراض البيانات التي يتم بناء عليها تخصيص المعاش التقاعدي، والتي تتضمن البيانات التالية:

الاسم.

رقم الهوية.

اسم جهة العمل السابقة.

تاريخ بداية الخدمة.

تاريخ نهاية الخدمة.

آخر درجة.

آخر رتبة/ مرتبة.

تفاصيل مدد الخدمة.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق.

خدمة حاسبة المعاش التقاعدي الإلكترونية

تتيح خدمة حاسبة المعاش التقاعدي لكلا من الفئات المستفادة من المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين والقائمين بالصرف، والمشتركين والزائرين، القيام باستعراض قيمة المعاش التقاعدي التقريبي، وذلك بعد التقاعد بناء على بعض البيانات اتى يتم إدخالها بشكل فوري، بدون أي متطلبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر خدمة حاسبة المعاش التقاعدي. الضغط على أيقونة أبدأ الخدمة. القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة. الخطوة التالية النقر على عرض قيمة المعاش.

التأكد من تفعيل تطبيق توكلنا وحجز موعد زيارة

تم إضافة: تؤكد المؤسسة العامة للتقاعد على المواطنين والمستفيدين وعملائها ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا، وحجز موعد مسبق قبل زيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية، من أجل سلامتكم وسلامة جميع المواطنين، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عن زيارة أحد مراكز المؤسسة العامة للتقاعد منها التباعد وعدم المصافحة، وارتداء الكمامة، مع العلم أنه لن يسمح لدخول الشخص في حالة ارتفاع درجة حرارته.

شهادة الالتزام إلكترونية من المؤسسة العامة للتقاعد

تصدر منصة ميثاق شهادة الالتزام وهي عبارة عن وثيقة إلكترونية، يتم إصدارها من قبل منصة ميثاق وذلك بشكل شهري للجهات الحكومية، بهدف إيضاح التزام الجهات الحكومية ببيانات المشتركين، كما أوضحت معايير احتساب النسبة، وأهداف شهادة الالتزام، وموعد إصدارها في كل يوم 25 من كل شهر ميلادي.

التقاعد ترفض بث المواد الإعلامية المسيئة التي تسيء للمتقاعد السعودي

أعلنت مؤسسة التقاعد في بيان لها رفضها لبث المواد الإعلامية التي تسئ للمتقاعد السعودي، كما أكدت أيضا اعتزازها بالمواطنين المتقاعدين، الذي عملوا على خدمة الوطن، وساهموا في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بالوطن، كما أن المؤسسة تتابع ما يثار دائما حول عملائها من المتقاعدين.

التقاعد تعلن إمكانية ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد للعاملين في القطاع الخاص المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، ولهم مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، ولم يتم تعويضهم عنها، خدمة جديدة تمكنهم من ضم تلك المدة إلى مدد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال خدمة “ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية”، تعمل على حفظ حقوقهم في القطاع العام، من خلال ضم مدد الاشتراك في حال تم الانتقال ما بين القطاعين العام والخاص.

الإجابة على الأسئلة الشائعة حول إيقاف الوكالات وتوجيه الصرف للمستفيدين

نشرت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية الأسئلة الشائعة حول إيقاف الوكالات وتوجيه المستفيدين للصرف من الحسابات البنكية الشخصية، والأجوبة على تلك الأسئلة، وهي:

ماذا يعني إيقاف الصرف للوكلاء؟ هل هناك تاريخ محدد لإيقاف الصرف للوكلاء؟ هل يمكن فتح حساب بنكي للقصر لمن هم دون سن الثامنة عشر؟ كيف يتم تعديل بيانات المستفيد، وإضافة الحساب البنكي؟

التقاعد كيفية الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالتك من خلال خدمة تغيير حالة المستفيد

تشير المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الحساب الرسمي لها إلى ضرورة الإبلاغ بشكل فوري عند حدوث أي تغيير قد يطرأ على حالتك، وذلك من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية المتاحة من المؤسسة، وهي خدمة تغيير حالة المستفيد، وذلك من أجل أن يضمن المستفيد استمرارية صرف مستحقاته الشهرية.

كيفية الاستفسار وتقديم الشكاوى والتواصل مع خدمة عملاء المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد وسائل التواصل مع عملائها من أجل العناية بهم، والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى، حتى يتمكن المستفيدين من المؤسسة بتقديم الشكوى التي تتعلق بخدمات المؤسسة العامة للتقاعد، من خلال وسائل التواصل التالية:

الاتصال على مركز الاتصال 920014000- 8001248889.

الاستفسار عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

خدمة المحادثة الفورية: www.pension.gov.sa.

كيفية الإبلاغ عن وفاة الشخص المتقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد

تتيح المؤسسة العامة للمتقاعدين والمستفيدين من عملائها، خدمة إلكترونية للإبلاغ عن وفاة متقاعد، في حالة وفاة أحد الأشخاص المتقاعدين المدنيين أو العسكريين، يتم الإبلاغ من خلال هذه الخدمة، ويتم التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني بين تلك الخدمة ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم هذه الخدمة بإيقاف صرف المعاش التقاعدي للشخص المتقاعد، للحفاظ على حقوق الأشخاص المستفيدين.

كيفية استخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية والاستفادة من مميزاتها

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد العديد من المزايا والعروض لعملائها، وتنصح المستفيدين من المؤسسة باستخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية من خلال تطبيق التقاعد، حيث يمكن استخراجها من خلال التطبيق بكل سهولة ويسر بشكل فوري دون أن تستغرق المزيد من الوقت لإنجازها، للاستفادة من المزايا والعروض المتعددة للبطاقة الإلكترونية.

موعد صرف رواتب التقاعد لشهر نوفمبر 2020

يرغب المتقاعدين وعملاء المؤسسة معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين وفق الموعد المحدد من المؤسسة العامة التقاعد، لذلك نقوم بعرض موعد الصرف كما هو معتاد يتم صرفها في اليوم 24، أو 25 ، أو 26، وعليه فسوف يتم صرفه في اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري الموافق 10 ربيع الآخر 1442، حيث أن المدة المتبقية على موعد صرف رواتب التقاعد، 11 يوم.

يتوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت في حال زواجها وكذلك الأم اعتبار من تاريخ عقد الزواج إذا تزوجت من غير والد المتوفي، ويعاد لها في حال طلاقها أو أصبحت أرملة. يتوقف صرف المعاش للشخص المتقاعد في حال تم تعينه في أحد الوظائف الحكومية، أو الوظائف التي كانوا معينين بها فيما سبق.

حالات إيقاف صرف المعاشات التقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعدخدمة التعريف بالمعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد

تتيح مؤسسة التقاعد هذه الخدمة ضمن خدمات التقاعد الإلكترونية، والتي تقوم بتمكين المستفيدين من معرفة وطباعة معاش التقاعد تفصيليا، فقط للاستفادة من الخدمة، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لمؤسسة التقاعد، ومنها يقوم المستفيد بالضغط على الخدمات الإلكترونية، وسوف يظهر العديد من الخدمات المتاحة للمستفيد، ومنها بينهم يقوم باختيار خدمة التعريف بالمعاش الفوري، وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وسوف يحصل المستفيد على كافة التفاصيل حول معاش التقاعد، ويمكنه القيام بطباعة تلك التفاصيل، كما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر 2020.

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات، من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد، وخدمات التقاعد الإلكترونية، إمكانية تنفيذ كافة المعاملات والخدمات الخاصة بهم، حيث توفر لهم كافة قنوات الاتصال والخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الأسبوع في المواعيد المحددة من اليوم السبت إلى الخميس من الساعة 8 وحتى الساعة 12 مساءا، وفى يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 12 مساءا.

خدمة العناية بالعملاء الإلكترونية

تعمل هذه الخدمة الإلكترونية على خدمة عملاء المؤسسة العامة للتقاعد حيث تتيح وسائل التواصل وتقديم الطلبات من مقترحات أو استفسارات أو شكاوى أو تظلم، وذلك من أجل العمل على تلبية احتياجات العملاء، والوصول إلي توقعاتهم، من خلال الإجابة على استفساراتهم، والاهتمام بمقترحاتهم وطلبات الشكاوى عبر قنوات التواصل بالمؤسسة.

مميزات بوابة الخدمات الإلكترونية للتقاعد

توضح المؤسسة العامة للتقاعد أهم مميزات بوابة الخدمات الإلكترونية للتقاعد، بالنسبة للأشخاص المتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة، حيث يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات الإلكترونية في أى مكان وزمان، والتي توفر على العميل زيارة الفروع، ومن أهم تلك المميزات، ما يلي:

الخدمة إلكترونية بشكل كامل.

الخدمة متوفرة على مدار اليوم.

سرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات.

الخدمة ذاتية في إنجاز المعاملات الخاصة بك.

استعرض بيانات الخدمة من المؤسسة العامة للتقاعد

نشرت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي، استعرض وبشكل فوري بيانات خدمتك، كما يمكن مد الخدمة الفعلية، والتي يتم بناء عليها تخصيص المعاش الفوري، وذلك من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية، والدخول من خلالها على خدمة بيانات الخدمة، ومعرفة البيانات التي يتم الاستناد إليها من أجل تخصيص المعاش التقاعدي الخاص بالشخص المتقاعد.

كما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أبرز الخدمات التي يقدمها جهاز الخدمة الذاتية للمتقاعدين والفئات المستفيدة من المؤسسة، وكذلك كلا من المشتركين بها والقائمين على صرف المعاش، حيث يتميز هذا الجهاز بالسهولة في الإنجاز والسرعة في أداء الخدمات، كما أوضحت المؤسسة خدمات جهاز الخدمة الذاتية للمواطنين من خلال الموقع الرسمي لها على صفحة التواصل الاجتماعي.

خدمة تخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي

توضح المؤسسة العامة للتقاعد للمواطنين كيفية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية، حيث تتيح خدمة تخصيص المستفيدين، من أجل المستحقين للمعاش التقاعدي عن المتقاعد المتوفي، وذلك من خلال التقدم بطلب لتخصيص المعاش، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، والقيام بإدخال البيانات الأساسية، وسوف يتم التحقق منها من خلال مراجعة الجهات المعنية ذات الصلة.

طلب عدول عن ضم خدمة وفق نظام تبادل المنافع

تتيح التقاعد للمستفيدين من المواطنين والمواطنات خدمة طلب عدول غن ضم خدمة وفق نظام تبادل المنافع، وذلك لمن يرغب في التقديم على طلب عدول عن ضم خدمة، قد قام المستفيد بضمها فيما سبق، وتكون هذه الخدمة تابعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وتم الموافقة علي طلب ضمها فيما سبق من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

موعد صرف رواتب المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر 2020

تقوم المؤسسة العامة بصرف رواتب المعاشات التقاعدية للأشخاص المتقاعدين، كما هو معروف في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفيما يخص رواتب المتقاعدين لشهر محرم 1442، و سبتمبر 2020 سوف يتم صرفه وفقا لجدول صرف المعاشات يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2020.

المؤسسة العامة للتقاعد توضح خطوات التأكد من إيداع معاشك

يمكن للأشخاص المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، اتباع الخطوات التالية للتأكد من إيداع معاشات شهر سبتمبر، من خلال وسائل التواصل التالية:

يمكن للمستفيد التأكد من حسابه لدي البنك.

يمكن الاتصال على مركز الاتصال من خلال الأرقام الموضحة.

يمكن للمستفيد الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.

استخدام خدمة المحادثة الفورية مع المؤسسة العامة للتقاعد كما هو موضح.

المؤسسة العامة للتقاعد تحث العملاء على ضرورة تحديث البيانات الشخصية بالخطوات

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه من الضروري لعملاء المؤسسة القيام بعملية تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم، حيث يعمل من خلال القيام بتحديث بيانات التواصل يمكن للعملاء، الاطلاع الدائم على سير المعاملات والخدمات الخاصة به، وذلك من خلال اتباع الخطوات المذكورة من خلال المؤسسة.

خطوات تحديث بيانات تواصل عملاء المؤسسة العامة للتقاعد

يعمل تحديث بيانات العميل على تمكينه من الاطلاع على سير المعاملات والخدمات الخاصة به، وفيما يلي عرض لخطوات تحديث البيانات:

أولا يقوم العميل بتسجيل الدخول عبر المؤسسة العامة للتقاعد.

ثانيا يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

ثالثا يقوم بالضغط على اسم المستخدم، في أعلى الشاشة، وسوف يظهر لك قائمة منسدلة.

رابعا ومنها يقوم العميل بالضغط على (تحديث بياناتي).

جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2020

ننشر لكم فيما يلي جدول مواعيد صرف المعاشات خلال عام 2020، حيث يحتوي على اسم الشهر وفي مقابله تاريخ صرف المعاش خلال الشهر المحدد، ويأتي التقديم في ميعاد صرف معاشات لشهر مايو الجاري، حرصًا من المؤسسة علي مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم ودعمهم، قبل عيد الفطر المبارك حيث تتزامن إجازة عيد الفطر المبارك مع موعد صرف المعاشات، في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها جميع بلاد العالم، في مواجهة أزمة كورونا كوفيد 19، لذلك قامت بتقديم موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر مايو الجاري يوم 18 مايو 2020م، كما هو موضح.

خدمة طلب العدول عن ضم حكومي

تتيح المؤسسة هذه الخدمة من أجل أن يتمكن المتقاعد من تقديم طلب العدول عن ضم حكومي إلكترونيا، وسبق الموافقة علي ضمها، وذكرت الشروط الواجب توافرها، وهي:

أن يكون الشخص المتقاعد لديه معاملة واحدة على الأقل في المؤسسة العامة للتقاعد، من أجل ضم مدد حكومية سابقة قد تم قبولها قبل أن ينهى الشخص مدة علاقته بالعمل.

خطوات حجز موعد مسبق لزيارة أحد فروع المؤسسة العامة للتقاعد

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة أحد فروع المؤسسة العامة أو المكاتب التابعة لها، قبل الذهاب إليها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

القيام بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

القيام باختيار خدمة حجز موعد.

يقوم العميل بإدخال بيانات الموعد.

يقوم العميل بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة يقوم العميل بالنقر على زر “تقديم”.

الفئة المستفيدة من هذه الخدمة (خدمة حجز موعد)، هما الشخص المتقاعد، والشخص المستفيد، والشخص القائم بالصرف، والمشترك، والزائر، هذه الخدمة خدمة تعد خدمة فورية تقدمها المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، ولا تستغرق مدة زمنية لإنجاز الخدمة، ولا يوجد لها أي متطلبات، فقط يتم اتباع الخطوات السابقة، ويتم حجز موعد للعميل.

كيفية التعريف بقيمة المعاش إلكترونيا من المؤسسة العامة للتقاعد

توضح المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين من معاش التقاعد خدمة التعريف بقيمة المعاش الإلكترونية، حيث تتيح هذه الخدمة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش، والذي يصدر من الخدمات الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك من خلال عرض صورة طبق الأصل من التعريف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

القيام بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تظهر قائمة يقوم المستفيد باختيار التحقق من التعريف بالمعاش.

القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم الضغط على معاينة.

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس 2020

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بصرف المعاشات التقاعدية لأصحاب المعاشات في نهاية كل شهر ميلادي، وإيداع المعاش المستحق في الحسابات البنكية في اليوم الرابع والعشرين، أو الخامس والعشرين، أو السادس والعشرين، ووفق مواعيد الصرف الموضحة خلال العام الجاري 2020، سوف يتم صرف المعاشات يوم 25 أغسطس 2020، كما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد كيفية التأكد من استلام المعاشات التقاعدية.

خطوات تقديم طلب تظلم إلكترونيا

تتيح المؤسسة هذه الخدمة للعملاء الذين يرغبوا في تقديم طلب تظلم على القرارات الصادرة فيما يخص نظامي التقاعد المدني والعسكري من خلال تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد، واتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة التظلم.

القيام بالاطلاع على التعليمات المذكورة.

النقر على تقديم طلب تظلم.

القيام بالإجابة على الأسئلة من أجل التحقق من مطابقة الشروط والأحكام.

ثم الضغط على زر المتابعة.

القيام بإضافة المحتوى ومتابعة الطلب.

القيام بإدخال رقم الهاتف من أجل التحقق من مقدم الطلب عبر إرسال رسالة نصية.

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2020

يتم صرف رواتب المعاشات التقاعدية للموظفين نهاية كل شهر ميلادي خلال الفترة المحدودة يوم 24 أو 25 أو 26 من كل شهر، وسوف يتم صرف الرواتب للمتقاعدين في اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو 2020، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، وفقا لذلك سوف يتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية لأصحاب المعاشات يوم 26 يوليو، وفقا لما يلي:

مؤسسة التقاعد تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2020/شوال 1441

تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف المعاشات التقاعدية مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي، حيث يتم صرف المعاش التقاعدي للمواطنين المستفيدين والمستحقين في آخر الشهر الميلادي بتاريخ يوم 25 من كل شهر ميلادي، وبناء عليه سوف يتم صرف المعاش وإيداعه في الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المعاشات، يوم الخميس القادم الموافق 25 يونيو 2020.

أن يكون المواطن قد بلغ عمره أل 60 عام.

المواطن الذي فقد عمله لعجزه عن العمل، والمتوفي.

المواطن الذي قضي في العمل أكثر من 25 عام.

المواطن الذي انتهت خدمته في العمل بسبب إلغاء الوظيفة.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

المواطن الذي تم فصله من العمل لسبب غير تأديبي، أي من خلال قرار تم إصداره من خلال مجلس الوزراء، أو بأمر سام، فيستحق الحصول علي معاش، متي بلغت مدة خدمته في التقاعد 15 عام.

المواطن المحال للتقاعد برغبته وبناء على طلبه، على أن يكون قضي فترة خدمة في العمل لا تقل عن 20 عام، بالإضافة إلي ضرورة الحصول على موافقة من صاحب العمل.

خطوات تغيير حالة المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد

توضح المؤسسة العامة للتقاعد طريقة تغيير حالة المستفيد بالخطوات، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، وفق الخطوات التالية:

القيام بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول للأفراد.

القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة المرور للدخول.

الضغط على أيقونة الدخول.

سوف تظهر لك قائمة على يمين الشاشة، من خلالها تقوم باختيار الطلبات، ومنها سوف تتمكن من آلية تغيير حالة المستفيد.

حالات إيقاف المعاش التقاعدي

يتم إيقاف المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

في حالة شغل احدي المراتب في ميزانية الدولة العامة.

وفي حالة استحقاق معاش تقاعدي أكبر.

ويتم الحرمان من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

في حالة الحصول على جنسية أخري غير الجنسية السعودية، باستثناء الزوجة غير السعودية، والزوجة من غير الجنسية السعودية وتحمل جنسية أخري وقد توفي عنها زوجها.

وقد نشرت المؤسسة العامة للتقاعد كافة الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وحالات إيقاف المعاش التقاعدي، ووضحت حالات الحرمان من المعاش التقاعدي من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، ومن خلال الصفحة الرسمية لها عبر تويتر.