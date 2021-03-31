أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 175 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 363 صاروخاً وقذيفة و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 والتحيتا والفازة والجبلية.