نظام نور بالهوية نتائج الطلاب ١٤٤٢ تسجيل الصف الاول بالمملكة Noor

يعد نظام نور واحدًا من البرامج المتعلقة بكل العمليات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، كما أنه نظام يشمل ويربط كل المؤسسات التعليمية التي تتبع الوزارة عن طريق قاعدة بيانات كاملة، كذلك فإن هذا النظام يُتيح الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بشؤون الطلبة وكذلك أولياء الأمور بالإضافة للمعلمين ومديري المدارس.

نظام نور بالهوية نتائج الطلاب ١٤٤٢

لقد أطلقت الوزارة بالمملكة نظام نور حتى تُقدم من خلالها كل الخدمات التعليمية لجميع المراحل، إذ أنه يشتمل على الكثير من الخدمات التعليمية التي باستطاعتك أن تحصل عليها إلكترونيًا بغير أن تذهب لأي مكان، حب أنه نظام ناجح يُقدم الخدمات الإلكترونية، حيث أنه من بين الأدوات التعليمية الخاصة بالتعلم عن بعد بالسعودية.

كما أن من أبرز هذه الخدمات التي يقوم بتقديمها هو معرفة نتائج الطلبة والطالبات، أو الدرجات الخاصة بأعمال السنة، أو الحصول على شهادات الطلاب الترم الثاني أو الأول لتلك السنة الجارية، وهذا عقب الانتهاء من أيام الاختبارات ورصد الدرجات المتعلقة بالطلبة والطالبات.

خطوات الحصول على نتائج الطلبة والطالبات بواسطة نظام نور

حتى تتعرف على نتيجتك، قم بالسير على كافة الخطوات المقبلة:

اذهب للحساب المرتبط بنظام نور

اضغط كليك على “التقارير”

اضغط كليك على “إشعارات الفترات”

اضغط كليك على “إشعاراه فترات أعمال السنة”

اضغط كليك على “الترم الثاني” قم “الفترة الثالثة”

اضغط كليك على “بحث”

هكذا سوف تظهر مباشرًة النتيجة المتعلقة بك، وبإمكانك التعرف على جميع الدرجات الخاصة بك في جميع المواد.

رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج إختبارات الطلاب والطالبات

حتى تحصل ونتعرف على نتيجتك فقط هنا.

بعد انتقالك لهذا الرابط، عليك أن تتبع الخطوات التي بالسابق حتى تتعرف على درجاتك بكل سهولة.