رابط منصة مدرستي التعليمية والطريقة الخاصة بتسجيل الدخول عبر الرابط الجديد 1442

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الاخيرة بالبحث عن رابط منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والتى تم انشائها في ظل انتشار فيروس كورونا وإيقاف التعليم بالمدارس حفاظا على الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس، ولذلك انصب اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمملكة على تطوير منصة مدرستي لمساعدة الطلاب على استكمال الدراسة عن بعد، ويتم من خلال هذه المنصة تقدم المدرسة شرح كافة المناهج التعليمية لجميع مراحل التعليم بالمملكة، ونسرد للطلاب وأولياء الأمور من خلال هذا المقال كيفية تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي في السطور التالية.

رابط منصة مدرستي التعليمية

نرصد لكم اعزائي الطلاب والطالبات رابط منصة مدرستي، التى من أفضل واهم المنصات التعليمة التى قامت باطلاقها وزارة التعليم بالمملكة، وتقدم منصة مدرستي انواع متعددة من الخدمات الإلكترونية التي تفيد الطلاب فيديوهات بالإضافة لتنزيل الشروحات المناهج التعليمية المختلفة لجميع الفصول الدراسية من الإبتدائي إلى الصفوف الثانوية بالسعودية، ويتم شرح المناهج اولاين بالتفاعل مع الطلاب مباشرة بالتعاون مع نخبة من أبرز المعلمين والمعلمات في المملكة لتسهيل المناهج الدراسية على الطلاب في ظل الاجراءت الاحترازية التي فرضتها الممكلة لحماية الموطنين والطلاب.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب واولياء الامور لمتابعة تقدم ابناءهم في الدراسة اونلاين بالممكلة وقد تم نشر مؤخرًا مسابقة لتحديد مواعيد الدراسة بالمشاركة مع الطلاب في تحديد موعد لشرح المناهج خلال شهر رمضان المبارك ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول عبر منصة مدرستي الالكترونية بكل بسهولة عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لكل طالب.

يقوم الطالب بعملية تسجيل الدخول

يمكن للطالب اختيار المادة التي يريد دراستها ويريد حضورها اونلاين.