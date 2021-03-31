سلم رواتب العسكريين الجديد والبدلات للجنود والضباط 1442

يهتم العاملون في القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، بمعرفة سلم رواتب العسكريين الجديد 1442هـ، وقيمة البدلات السنوية المخصصة للجنود والضباط، إذ خصصت حكومة خادم الحرمين الشريفين راتب وعلاوة لكل رتبة، حرصًا على رعاية هؤلاء المواطنين الذين يدافعون عن المواطنين والمقيمين، وعن أرض الوطن والمنشآت من الأعداء في الداخل أو الخارج، وتتفاوت هذه المخصصات وفقًا للرتبة والدرجة التي يشغلها العسكري، إذ تبدأ من الدرجة الأولى حتى الخامسة عشر.

سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 والبدلات للضباط

يأتي سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 والبدلات المخصصة للضباط وفق الرتب والدرجات المختلفة، كما على النحو الآتي:

بالنسبة للملازم، فإن راتبه في الدرجة الأولى يصل إلى 7590 ريالا، وفي الدرجة الخامسة عشر يصل إلى 12910 ريالات، والعلاوة 380 ريالا كل عام. يلي ذلك الملازم أول، ويبدأ راتبه من 8835 ريالا، ويصل إلى 14995 ريالا في الدرجة 15، والعلاوة السنوية 440 ريالا. ثم النقيب، ويبدأ راتبه من 10600 ريال، ويصل إلى 15690 ريالا في الدرجة 15، والعلاوة بين 265 وحتى 495 ريالا. فيما يأتي بعد ذلك الرائد، ويبدأ راتبه من 13515 ريالا، ويصل إلى 17225 ريالا في الدرجة 15، والعلاوة 265 ريالا كل عام. كما يبدأ راتب المقدم من 14645 ريالا، ويصل إلى 20755 ريالا في الدرجة 14، والعلاوة تصل إلى 470 ريالا كل عام. أما العقيد فيبدأ راتبه من 16520 ريالا، ويصل إلى 23600 ريال في الدرجة 13، والعلاوة 590 ريالا كل عام. بعد ذلك، يبدأ راتب العميد من 18805 ريالات، ويصل إلى 25955 ريالا في الدرجة 12، والعلاوة 650 ريالا كل عام. أخيرًا، يبدأ راتب اللواء من 21390 ريالا، ويصل إلى 28690 ريالا في الدرجة 11، والعلاوة 730 ريالا كل عام.

سلم مرتبات العسكريين الجديد 1442 والبدلات للجنود

أما سلم مرتبات العسكريين الجديد 1442 والبدلات للجنود، فإنه يأتي وفقًا للجدول التالي:

الرتبة الراتب العلاوة السنوية الجندي يبدأ من 3220 ريال سعودي حتى 5040 ريال سعودي 125 ريالا سعوديا جندي أول يبدأ من 3395 ريال سعودي حتى 3395 ريال سعودي 140 ريالا سعوديا العريف يبدأ من 3,765 ريال سعودي حتى 621,5 ريال 155 ريالا سعوديا وكيل رقيب يبدأ من 4,455 ريال حتى 7,395 ريال سعودي 180 ريالا سعوديا الرقيب يبدأ من 5,260 ريال سعوديّ حتى 8,760 ريال سعودي 210 ريالات سعودي رقيب أول يبدأ من 6180 ريال حتى 6180 ريال سعودي 240 ريالا سعوديا رئيس رقباء يبدأ من 7,215 ريال حتى 12,255 ريال سعودي 280 ريالا سعوديا

مرتبات العساكر المتقاعدين في السعودية 1442

أما بالنسبة لمرتبات العساكر المتقاعدين في السعودية 1442، فتختلف باختلاف الرتبة، ووفقًا للعوامل الآتية:

عدد سنوات الخدمة.

آخر رتبة وصل إليها العسكري المتقاعد.

البدلات التي يحصل عليها في أثناء الخدمة.

قيمة العلاوات التي كان يحصل عليها قبل الخروج من المعاش.