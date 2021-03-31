شروط وخطوات التقديم علي وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي

التقديم علي وظائف صندوق الاستثمارات العامة تعتبر هذه الوظائف واحدة من ضمن الأعمال التي يبحث عنها الكثير من الخريجين من الجامعات السعودية والذين يرغبون في الألتحاق بوظيفة مناسبة، وخاصة من بعد ما قام صندوق الاستثمار في المملكة بالإعلان علي شبكة الأنترنت عن توافر العديد من الوظائف للخريجين من الجامعات في المملكة.

وظائف صندوق الاستثمارات العامة

إعلن الصندوق عبر الموقع الرسمي له علي شبكة الأنترنت عن توافر الكثير من الوظائف الفارغة لدية للعمل في مختلف القطاعات الخاصة به والمنتشرة في كافة مناطق المملكة، ويهدف هذا الصندوق إلي تعين الخريجين ذو الكفأة العالية والذين لهم قدرة علي تطوير وتنمية الأستثمار في المملكة حيث إن ذلك ضمن خطة رؤية 2030 التي تم وضعها من أجل تنمية السعودية.

شروط التقديم في وظائف صندوق الاستثمار

إعلن الصندوق عن عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في تلك الوظائف من المتقدمين وتكون هذه الشروط تبعاً للأتي:

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.

يجب إن يكون المتقدم حاصل علي شهادة البكالريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة من الجامعات السعودية أو الدولية المعترف بها في المملكة.

أن يكون متفرغ علي العمل أو في السنة النهائية من الدراسة.

أذا كان حاصل علي شهادة جامعية من خارج المملكة يجب تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم.

أن يكون حاصل علي اختبار اللغة الإنجليزية IELTS بمعدل 6.

خطوات التقديم علي وظائف صندوق الاستثمارات العامة

حتي تستطيع التقديم علي الوظائف من خلال شبكة الأنترنت يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي علي شبكة الأنترنت.

من القائمة تقوم باختيار الوظائف المتاحة.

بعد ذلك اختيار الوظيفة ثم النقر علي زر التقديم.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في الأماكن المخصص لهم.

بعد ذلك إدخال تاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

تكتب بيانات التخرج وسنة التخرج.

اختيار مكان الجامعة وكتابة نسبة المعدل التراكمي.

بعد ذلك إدخال السيرة الذاتية.

الضغط علي زر التقديم في الوظائف.