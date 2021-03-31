ملكة بريطانيا تعود لمهامها العامة بعد تخفيف إجراءات العزل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، زارت الملكة البالغة 94 عاما، نصبا تذكاريا للقوات الجوية فى منطقة رونيميد بمناسبة مئوية القوات الجوية الملكية الأسترالية، وكانت الملكة تقوم بمهامها عن طريق اتصالات الفيديو منذ فرض إجراءات العزل العام فى بداية هذا العام.

وتقع منطقة رونيميد بالقرب من قصر وندسور غربى لندن حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (99 عاما) الذى أمضى فى الفترة الأخيرة أربعة أسابيع فى مستشفى للعلاج من عدوى وإجراء تدخل بالقلب.

وقالت الملكة، وهى ملكة أستراليا أيضا، لدى وصولها "مضى وقت طويل منذ أن كنت هنا".

كانت آخر مناسبة عامة تشارك فيها الملكة فى ديسمبر فى وندسور عندما وجهت الشكر للمتطوعين المحليين والعاملين الأساسيين، ولم تغادر القصر إلا نادرا منذ بدء الجائحة فى مارس من العام الماضى.