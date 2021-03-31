جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، زارت الملكة البالغة 94 عاما، نصبا تذكاريا للقوات الجوية فى منطقة رونيميد بمناسبة مئوية القوات الجوية الملكية الأسترالية، وكانت الملكة تقوم بمهامها عن طريق اتصالات الفيديو منذ فرض إجراءات العزل العام فى بداية هذا العام.
وتقع منطقة رونيميد بالقرب من قصر وندسور غربى لندن حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (99 عاما) الذى أمضى فى الفترة الأخيرة أربعة أسابيع فى مستشفى للعلاج من عدوى وإجراء تدخل بالقلب.
وقالت الملكة، وهى ملكة أستراليا أيضا، لدى وصولها "مضى وقت طويل منذ أن كنت هنا".
كانت آخر مناسبة عامة تشارك فيها الملكة فى ديسمبر فى وندسور عندما وجهت الشكر للمتطوعين المحليين والعاملين الأساسيين، ولم تغادر القصر إلا نادرا منذ بدء الجائحة فى مارس من العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة بريطانيا تعود لمهامها العامة بعد تخفيف إجراءات العزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.