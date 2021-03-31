الجنائية الدولية تؤيد تبرئة رئيس ساحل العاج السابق 

أيدت المحكمة الجنائية الدولية الحكم الصادر في 2019 ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، وأمرت بإزالة جميع شروط الإفراج عنه.

وقال القاضي شيلي إيبوي أوسوجي الذي ترأس الجلسة في تلاوته لحكم الهيئة: "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة".

واعتبر المدعون أن "قضاة جرائم الحرب ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم فشلوا في إثبات قضيتهم ضد غباغبو وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي".

وبرأ قضاة غرفة المحاكمة غباغبو وبلي جودي من اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بدورهم المزعوم في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج في 2010-2011.

وكانوا قد أنهوا المحاكمة بعد أن ختم الادعاء مرافعته وقبل بدء الدفاع، قائلين إن "الأدلة المقدمة غير كافية لدعم الإدانة".