ايلون ماسك Elon musk أغني رجل في العالم يبحث عن موظفين للعمل معه

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عمر شويل - جدة ايلون ماسك Elon musk أغني رجل في العالم، وصاحب شركة”تسلا” العالمية والمتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والعديد من الشركات الكبري في العالم يعلن عن حاجته إلي وظائف شاغره في مشروعة الجديد الذي يعد طفره كبيرة في عالم الفضاء الخارجي، وأوضح Elon musk رئيس شركة سبيس أكس وشركة تيسلا أنه بحاجة إلي افضل المواهب في التخصصات المطلوبة الاستمرار معه في مسيرة النجاح والتقدم، فيما أكد أنه خلال الأسبوع القادم سيعلن عبر صفحته الشخصية عن جميع اخبار جديدة عن هذه الوظائف، كما حدد ايلون ماسك التخصصات المطلوبة للعمل معه والتي نوضحها إليكم.

ايلون ماسك Elon musk أغني رجل في العالم يبحث عن موظفين



أعلن الملياردير الكبير Elon musk ايلون ماسك عبر تدوينه له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن حاجته إلي موظفين في مشروعة الكبير”سبيس أكس” والذي يسعى فيه إلي تقديم رحلات سياحية إلي الفضاء خلال الفترات القادمة، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في عالم الفضاء الخارجي لتقديم رحلات سياحية في عالم الفضاء، الأمر الذي لا يتوقعه أحد، لذا جاء اهتمام الكثيرون حول العالم، عن التخصصات التي يحتجها هذا الملياردير الكبير للعمل في مشروعة العظيم.



ايلون ماسك الرجل الأغنى في العالم والتي تجاوزت ثروته 153.5 مليار دولار، ويليه من حيث الثروة رجل الأعمال”بيل غيتس” أوضح عن التخصصات التي يرغب فيها للعمل بمشروعه الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي ذكر فيها أنه بحاجة إلي مهندسين، وفنيين وعمال وبناه للعمل معه في شركة سبيس إكس spacex، وأوضح أيضاً أن آلية تقديم الطلبات عن طريق التوجه إلي مقر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أسرار نجاح أغني رجل في العالم

بعد سلسلة النجاحات الكبيرة التي حققها رجل الأعمال الكبير ايلون ماسك أجريت الصحافة الأمريكية معه حوار عن أهم أسرار النجاح الذي حققته الملياردير، والذي ذكر عدد نقاط قد تبدو بسيطة ولكن قد تغير حياتك وهي كالتالي:



إتباع الشغف.

الاستعداد للمجازفة.

ابتعد عن الانتقاد أو تجاهله.

كن سعيدا بحياتك.

ضع أهداف كبري لحياتك والسعي لتحقيقها ستصل.

لا تعتقد أن المال هو هدفك الوحيد.

ربما تكون هذه الكلمات التي ذكرها هذا الرجل الأغنى في العالم قد تبدو بسيطة ولكن عن تحليلك وتفسيرك لهذه الكلمات ستجد أنك أمام كلمات قوية خرجت من اغني رجال الأرض حتي الآن أيلول ماسك، حيث تعد كلمات هذا الرجل تؤثر في الاقتصاد حول العالم، حيث من تغريده بسيطة ارتفعت اسهم شركة Game stop ارتفاع جنوني وصل إلي 686%، لذا يعد اهتمام الكثيرون عن تغريدات ايلون ماسك Elon musk أغني رجل في العالم تشد انتباه الجميع.