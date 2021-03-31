“New” رابط دخول منصه مدرستى الرسمى للتعليم عن بعد وطريقة رفع الواجب واستخدام ادوات madrasati.sa

رابط منصة مدرستي, إزدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن منصة مدرستي المنصة الرسمية الخاصة لكل طلاب المملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية وذلك لمواكبة أخر خدمات المنصة و طريقة معرفة الغياب والحضور عبر مدرستي ومعرفة كافة الخدمات التي تقدمها كطريقة معرفة الغياب والحضور اليومي للطلاب كما طرحت المنصة العديد من الخدمات التي تهم ولي الأمر ليكون على دراية كاملة بمستوى الطالب وحضوره.

منصة مدرستي التعليمية

ومن الجدير بالذكر هُنا أن منصة مدرستي أطلقتها وزارة التعليم السعودية عقب ظهور جائجة كورونا في الفترة 1441-1440 في العام الدراسي الثاني وذلك لتتحول الدراسة إلي “online” عن بُعد بديلاً لحضور الطلاب في المدارس ومنع المتجمعات بقدر الإمكان.

منصة مدرستي 1442

تعد المنصة من أبرز وأهم المنصات التي ظهرت مُنذ عام وذلك لأنها أمكنت الطلاب من إستكمال دراستهم بشكل طبيعي والحصول على المعلومات عن بُعد ووبمناسبة أحتفال المنصة بمرور عام على إطلقها طرحت العديد من الخدمات المختلفة الجديدة التي جعلت العملية أكثر سهولة ويسر ومن تلك الخدمات القدرة على معرفة الغياب والحضور وخلال تلك السنة إستطاعت تحقيق نجاحات مبهرة على مستوى المملكة كما أن كانت درجات الطلاب التي حصلوا عليها أكبر دليل على نجاح منصة مدرسي التعليمية في العام الدراسي الأول، ليستمر موقع مدرستي على نفس وتيرة ورسالة الفصل الدراسي الاول على عرض كم رهيب من المعلومات من خلال المنصة لتصبح واحدة من انجح المنصات التعليمية التي ظهرت بشكل مؤخر على مستوي الشرق الاوسط، عليه نتابع من خلال الفقرة التالية اجدد رموز ضبط وتشغيل مدرستي التي بامكانكم من خلالها الحصول على كم رهيب من المعلومات اينما شائتو، لذا تابعونا من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط منصة مدرستي التعليمية وطريقة معرفة الغياب والحضور

يمكنك معرفة إنتظام طفلك ومتابعة حضورة وغيابة عبر منصة مدرستي التعليمية من خلال بعض الخطوات:-

الدخول على رابط موقع منصة مدرستي من هنــا

إضغط على مربع الطالب من حساب المعلم أو قائد المدرسة

أختيار الحضور والغياب

ومن ثم سوف تظهر لك قائمة يكون قد جهزها المعلم وتوفر معلومات عن الطلاب غائب بعذر أو بدون عذر.

لازالنا نتواصل فى عرض خطوات وطرق التسجيل على موقع مدرستي التعليمي المزود باحدث الطرق التعليمية المزودة لتعليم الطلاب عن بعُد فى ظل الازمة الراهنة من ازمات تفشي الوباء وارتفاع حصيلة الوباء داخل العالم، حيث لايزال الطلاب يستخدمون مدرستي على التعلم عن بعُد واستنباط المعلومات من منازلهم بشكل يومي فى ظل الازمة الراهنة من ازمة تفشي وباء كوفيد 19 التي التزمت من خلالها المملكة العربية السعودية على تعطيل الدراسة داخل المدارس وتوجيه الاعتماد على الدراسة من خلال المنصات التعليمية.