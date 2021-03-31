تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس 1442 بوزارة التعليم بالمملكة

تحديث البيانات الوظائف الوظيفية في نظام فارس، ازداد البحث في الفترة الأخيرة بشكل كبير للغاية من قبل الموظفين لمعرفته خطوات تحديث البيانات الوظيفية في نظام فارس التابع لوزارة التعليم بالمملكة السعودية، حيث تساعد هذه الخدمة على إمكانية تعديل البيانات الخاصة بالموظفين من خلال نظام فارس الإلكتروني، وقد تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تحديث البيانات الوظيفية في نظام فارس بشكل إلكتروني بشكل صحيح.

تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس

يهتم الموظفين بمعرفة الخطوات التي تساعدها على تحديث البيانات الوظيفية في نظام فارس لكي يتمكنوا من الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة فيها، وهي كالآتي،

يمكنك الاطلاع على القرارات الخاصة بالموظفين أو يتم تقديم طلب لكي تتمكن من الحصول على البدلات من خلال نظام فارس بجانب إمكانية تقديم طلب للتقاعد أو الاطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق، بهذا الموظف سواء في السجل التاريخي أو الانتداب.

يمكن أن يقوم الشخص الذي حصل على إجازة الإبلاغ عن العودة للعمل بعد الانتهاء من الإجازة أو يمكنك أن تقوم بتقديم طلب لكي تستفيد من الإجازة، وبالتالي يمكن للجميع تحديث البيانات الخاصة بهم إمكانية تحديث البيانات الوظيفية في نظام فارس.

طرق تحديث بياناتي نظام فارس

سوف نوضح لكم الآن خطوات تحديث بيانات فارس عبر الانترنت لجميع المعلمين والإداريين حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات، بجانب تعديل البيانات بشكل صحيح واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني بعد ذلك تقوم بإضافة الاسم وكلمة المرور وبعد ذلك سوف يتطلب منك أن تقوم بكتابة رمز التحقق بعد ذلك تقوم باختيار صلاحية البيانات، والضغط على بياناتك الشخصية وتحديد كلمة اضافة ثم تضيف رقم الجوال تأكد من كتابته جيداً، دون وجود أخطاء وتضيف البريد الإلكتروني ثم تبدأ ب بتحديد المدينة التي تتواجد فيها أو التي يتواجد فيها هذا الموظف، ثم اضغط على كلمة انتقال التالي وسوف تظهر لك كلمه تطبيق تقوم بالضغط على التالي واختيار كلمة تنفيذ.