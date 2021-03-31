عروض رمضان تقسيط سيارات 2021 السعودية أقل من 1500 ريال

بدأ العديد من وكلاء السيارات في المملكة طرح عروض تقسيط سيارات 2021 في السعودية أقل من 1500 ريال سعودي ومن أهم تلك العروض عروض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات Mohamed Yousuf Naghi Motors Co والتي توفر مجموعة من العروض على سيارات الأكسنت 2021، والإلكترا 2021، وهيونداي سوناتا 2021، وكونا 2021 والتي سنشرح بالتفاصيل الخاصة بهم في التقرير التالي.

تقسيط سيارة هيونداي عبر التمويل التأجيري من بنك البلاد

بنك البلاد يقدم لعملاءه فرصة لكي يحصلوا على السيارات التي يحلمون بها وبشروط ليست صعبة، كل ما يجب فعله هو اختيار السيارة من الوكلاء أو المعارض التي لديها ولدى بنك البلاد اعتماد، ويقدم المستندات المطلوبة للبنك.

يمكنك التأجير التمويلي حتى 3 سيارات.

الهيئة الشرعية أجازت ذلك في بنك البلاد.

متاع للعميل السعودي والغير سعودي بضمان أو بدون ضمان تحويل الراتب.

يمكن للعميل التقسيط حتى سن 65 و سبعين للمتقاعدين.

نسبة استقطاع تصل لـ 65%.

التقسيط على خمس سنوات.

التمويل يصل لـ 500 ألف ريال.

يمكنك أن تستلم السيارة بدون أي دفعات مقدمة، ويمكنك استلامها حتى مع دفعة أخيرة وهذا اختياري.

التفاويض الخاصة بالقيادة داخلية، وخارجية مع إمكانية أن تضيف مفوضين بالقيادة.

تحصل على موافقة مبدئية من الزيارة الأولى، والتغطية التأمينية تشمل السيارة سواء دفعت دفعة مقدمة أو أخيرة اختيارية.

ما هي مزايا والمميزات لـ بنك البلاد في تقسيط هيونداي؟ما هي الشروط والأحكام الخاصة بـتقسيط سيارة هيونداي من بنك البلاد؟

أولًا: لا يقل عمرك عن ثمانية عشر عامًا، وثانيًا أن تمتلك حساب جاري في البنك، وثالثًا، أن تكون من العاملين في منشأة معتمدة يعتمدها البنك سواء كان هذا في القطاع الخاص أو العام أو كنت متقاعد، ورابعًا، ألا يزيد عمرك عن خمسة وستين عامًا، وبالنسبة لو كنت متقاعد ألا يزيد عن سبعين عامًا مع آخر دفعة من أقساطك الشهرية.

رخصة قيادة مستخرجة في المملكة وسارية المفعول.

الهوية السارية.

عليك أن تملأ نموذج الاستئجار.

عليك أن تملأ نموذج إقرار وإفصاح بالالتزامات الشخصية الخاصة بك.

عليك أن تقدم عرض سعر لمواصفات السيارة.

على جهة العمل استصدار تعريف راتب وتقديمه للبنك.

وخطاب تحويل للراتب.

وبالنسبة للعملاء بدون ضامن تحويل راتب عليهم فتح حساب جاري، وكشف حساب لآخر ثلاثة رواتب شهرية، وإثبات سكن، وكروكي العمل والمنزل.

المستندات المطلوبة لـ تقسيط سيارة شانجان من بنك البلاد في البرنامج التمويلي التأجيري للسيارات؟ماهي طريقة احتساب الربح؟

يقوم بنك البلاد بعملية حسابية ليحسب بها الربح من خلال ما يسمى بالرصيد المتناقص، حيث يقوم بعملية توزيعية للربح كل عام، وفق المبلغ التمويلي من خلال الأقساط الشهرية، والقيمة الخاصة بالرصيد الذي تبقى من أصل المبلغ المدفوع، وإليكم جدول توضيحي له.

برنامج التمويل التأجير للسيارات 103،500 ريال سعر السيارة ولنفترض أنها هيونداي ( كمثال ليس أكثر) 0 ريال الدفعة الاولى 90،000 ريال مبلغ التمويل 1,035 ريال الرسوم الإدارية ** ستين شهر مدة التمويل 1,425 ريال القسط الشهري غير شامل قسط التأمين 31,500 ريال الدفعة الأخيرة 7.42 % معدل النسبة السنوية غير شامل قسط التأمين

كما يمكنكم الدخول إلى عملية تقسيط هيونداي عبر برنامج تمويل سيارتي المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يمكنك أن تعتمد على المبلغ الائتماني المدفوع، وتقسيط بصورة أكثر مرونة تصل إلى 60 شهر، وأن تقوم بالدفع في وقت مبكر مع الالتزام بقوانين مؤسسة النقد، ويصل تمويل التقسيط بالمرابحة لـ 2 مليون ريال سعودي على مدى 5 أعوام ويمكن أن تؤجل قسط واحد كل عام وتحصل على تمويل لـ مركبة أخرى لنوعية أخرى لو ترغب في ذلك، وهذا التمويل يشمل السعوديين والمقيمين، ويمكن أن يحصل على التقسيط المتقاعدين أيضًا وفق الضوابط ويمكنك معرفة أكثر عبر عرض تقسيط شانجان 2021 بنك البلاد برنامج تمويل سيارتي.

عرض تقسيط هيونداي 2021 بأقل من 1000 ريال سعودي

عرض تقسيط هيونداي 2021 لأقل من 1000 ريال سعودي شهريًا يمكنكم الحصول عليه بكل بساطة مع وداع فصل الشتاء وبداية الخصومات الشتوية في فبراير من عام 2021 والذي يقدمه مجموعة من وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية والذي من أشهرهم عبد اللطيف جميل الذي يقدم مجموعة من عروض تقسيط هيونداي 2021 التي أثبتت جدارتها في عملية بيع السيارات الجديدة والمستعملة كسيارة دفع رباعي قوية ومتينة استطاعت كسب ثقة عملاءها في الخليج العربي.

اسعار هيونداي 2021 بـ ضريبة القيمة المضافة في السعودية

تقدم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات مجموعة من العروض من شركة هيونداي موتور جي تي يمكن معرفة كيفية التقسيط منها.