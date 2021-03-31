ماكرون يحذر من فقدان السيطرة على كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن إيمانويل ماكرون عن مزيد من الإجراءات الوطنية، التى سيجرى تنفيذها بداية من السبت المقبل ولمدة شهر على الأقل من 3 أبريل إلى 2 مايو.
وأوضح أنه فى ظل "الإغلاق المحدود"، سيستمر حظر التجول، وسيكون السفر الداخلى محدودا وسيطلب من الأشخاص العمل من المنزل، وسيتم إغلاق دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.
وصرح ماكرون بأن سلالة كورونا البريطانية الجديدة قد خلقت "وباء داخل الوباء" وهو أكثر عدوى وفتكا.
وأشار الرئيس الفرنسى إلى أن ما يقرب من 44٪ من جميع مرضى كورونا فى وحدات العناية المركزة تقل أعمارهم عن 65 عاما.
واعتبر أن فرنسا اتخذت "الخيارات الصحيحة" حتى الآن، لكن فى الأسابيع القليلة الماضية، "تأخر" اللقاح و"تغيرت الأمور".
وأفاد الرئيس بأن وفيات فيروس كورونا فى فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا، وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالى الوفيات وصل إلى 95.337 منذ ظهور الوباء فى البلاد.
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