طرد مشبوه فى مبنى الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الطرد عثر عليه فى غرفة اجتماعات فى الطابق الأرضى فى مبنى مكاتب Rayburn House وتم إجلاء الموظفين بإجراء احترازى. وطلبت الشرطة من جميع الموظفين والأفراد فى المبنى البقاء فى منطقة التجمع الخاصة بهم "حتى إشعار آخر". وأكدت شرطة الكابيتول فى وقت لاحق أن الطرد لا يشكل أى خطر، وأعيد فتح المنطقة المحيطة بالمبنى.

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