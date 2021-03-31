عاجل.. ماكرون يمدد الإغلاق الجزئى فى فرنسا 4 أسابيع لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وتأتى الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها فرنسا، فى ظل القيود التى تفرضها لمواجهة موجة وباء ثالثة من فيروس كورونا. ويبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا فى فرنسا 4.59 مليون مصاب، فيما يبلغ عدد الوفيات 95.337.

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