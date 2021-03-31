الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 111 وفاة بفيروس كورونا فى أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة العام الماضى، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 6.858 حالة فى المملكة.





وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 6.570 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 611.577 حالة. كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة 15.22%، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس. وتم إجراء 43.158 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 5.918.158 فحصا فى المملكة. وحسب وزارة الصحة "بلغ عدد حالات الشفاء فى العزل المنزلى والمستشفيات لهذا اليوم 9.192 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 513.144 حالة فى البلاد.

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