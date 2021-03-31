تردد قناة كراميش الجديد 2021 Karamees Tv على النايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش الجديد Karamees Tv على النايل سات وعرب سات، والتي تعد من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم المحتوي الهادف والبناء للأطفال عبر سلسلة فقرات متميزة يقبل عليها الصغير والكبير أيضاً، لذا يعد التردد الجديد للقناة من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون من الأسر العربية، حيث تعمل القناة على مدار اليوم في تقديم العديد من الأناشيد والأغاني الجميلة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

تردد قناة كراميش الجديد Karamees Tv على النايل سات وعرب سات

يمكنكم متابعة بث القناة علي القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب علي التردد الجديد الذي تم تحديثه مؤخراً من قبل إدارة القناة بحيث تري القناة بجودة عالية HD وذلك بعد توقف البث على ترددها القديم، وتتميز قناة كراميش عن غيرها من قنوات الأطفال بتقديم محتوي هادف بأسلوب متميز يناسب كافة الأعمار، كما تقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية عبر فقرات يقدمها مجموعة من الأطفال والشباب المتميزين.

التردد الجديد لقناه كراميش

القمر الصناعي نايل سات التردد 11603 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

كما يمكنك أيضاً متابعة بث القناة على تردد 11515، واستقطاب عمودي، مع معدل ترميز 27500.

تردد قناة Karamees على العرب سات

يتمكن كافة المشاهدين متابعة قنوات الأطفال كراميش الفضائية التي من ضمن أفضل قنوات الأطفال بجانب قناة طيور الجنة الجديدة وأيضا قناة طيور بيبي بعد تحديث ترددها الجديد، على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط إشارة البث الحي على التردد 11315 مع وضع معدل ترميز 27500 مع استقطاب عمودي.

برامج قناة كراميش الفضائية

يذكر أن القناة تقدم سلسلة متنوعة من البرامج مثل البرامج والفقرات التالية:

برنامج سيبك من أساليبك.

شمة هوا.

سهران.

برامج سايلنت.