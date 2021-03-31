التمويل الشخصي في بنك راجحي خلال 30 دقيقة متوافقًا مع الشريعة الإسلامية

هذه الخدمة متوفرة لكل العملاء الموشكين على التقاعد مع تمويل وطني المرن يمكنك الحصول على تمويل مرن حتى لو بقي على تقاعدك اقل من 5 سنوات الآن اصبح بإمكانك طلب التمويل بنك راجحي المرن بحلول تمويلية ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات لنلبي احتياجاتك حتى بعد تقاعدك بكل يسر وسهولة.

كل ما عليك القيام به زيارة أحد فروع مصرف الراجحي أو تعبئة النموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني في دقائق معدودة.

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. مبلغ تمويلي بحد أدنى 8000 ريال وحد اقصى 2 مليون ريال. مدة تمويل لمدة خمس سنوات. موافقة فورية على مبلغ التمويل. صرف فوري. فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي. أجراءات ميسرة لإعادة الجدولة بعد التقاعد.

خصائص تمويل وطني المرن:

وبذلك نكون انتهينا من مقالتنا عن التمويل الشخصي في بنك راجحي.