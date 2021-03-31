التمويل الشخصي في بنك راجحي خلال 30 دقيقة متوافقًا مع الشريعة الإسلامية

التمويل الشخصي في بنك راجحي ، يقدم بنك راجحي تمويل شخصي وتمويل للعاملين القابلين على التقاعد يقدم بنك راجحي تمويلًا شخصيًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في أقل من 30 دقيقة فقط للحصول على التمويل بنك راجحي اللازم لتجديد منزلك، أو الإعداد لزفاف أحلامك، أو دفع نفقات تعليم أبنائك، أو مواجهة النفقات غير المتوقعة، أو بدأ مشروعك الخاص بك فأليك هذه المقالة عن التمويل الشخصي في بنك راجحي وكل التفاصيل الخاصة عن التمويل .التمويل الشخصي “وطني” في بنك راجحي
أفضل حلول التمويل الشخصي في بنك راجحى بالموافقة للشريعة الإسلامية في أقل من 30 دقيقة فقط وستجد تمويل (وطني) الشخصي من مصرف الراجحى هو السبيل الأمثل لدعمك المادي وتقسيط بأقل فوائد.
الشروط المطلوبة المستندات المطلوب توفيرها:
- فترات سداد مرنة: يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً.
- تجارة السلع: يوفر تمويل وطني الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة منه في تجارة السلع.
- متوافق مع الشريعة الإسلامية :خَضَعَتْ جميع برامجنا لدراسة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصلت على مصادقتها.
- أولا عليك اختيار الجنسية (سعودي -وافدين)
- قطاع الوظيفي ( حكومي/شبه حكومي -خاص ) قطاع الفرعي ( حكومي /شبه حكومي – عسكري)
- راتب الشهري الخاص بك
- مدة التمويل (6شهور -سنة سنتين -3 سنين -4 سنين-5 سنين)
- الأقساط الشهرية الحالية
بعدها اضغط على كلمة حساب يحسب لك الآتي ????أقصى حد للسداد الشهري -الحد الأقصى للتمويل – إجمالي قيمة التمويل المستحقة-هامش الربح السنوي)
هذه الخدمة متوفرة لكل العملاء الموشكين على التقاعد مع تمويل وطني المرن يمكنك الحصول على تمويل مرن حتى لو بقي على تقاعدك اقل من 5 سنوات الآن اصبح بإمكانك طلب التمويل بنك راجحي المرن بحلول تمويلية ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات لنلبي احتياجاتك حتى بعد تقاعدك بكل يسر وسهولة.
كل ما عليك القيام به زيارة أحد فروع مصرف الراجحي أو تعبئة النموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني في دقائق معدودة.خصائص تمويل وطني المرن:
- تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- مبلغ تمويلي بحد أدنى 8000 ريال وحد اقصى 2 مليون ريال.
- مدة تمويل لمدة خمس سنوات.
- موافقة فورية على مبلغ التمويل.
- صرف فوري.
- فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي.
- أجراءات ميسرة لإعادة الجدولة بعد التقاعد.
وبذلك نكون انتهينا من مقالتنا عن التمويل الشخصي في بنك راجحي.
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