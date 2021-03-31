رئيس الوزراء السودانى يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص للسودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية خاصة عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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