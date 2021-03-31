أمريكا تسجل 62.726 إصابة مؤكدة و807 حالات وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 62.726 إصابة مؤكدة و 807 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 62.726 إصابة مؤكدة و 807 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30.213.759 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 548.162.

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