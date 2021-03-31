توزيع منهج شهر ابريل 2021 للصف السادس الابتدائي جميع المواد.. وموعد امتحان شهر 4 للشهادة الابتدائية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج شهر ابريل 2021 للصف السادس الابتدائي عبر صفحتها الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ولذلك شهد محرك جوجل تزايد مستمر حول البحث عن توزيع المنهج لشهر 4 المقبل الذي سيتم احتساب متوسط درجاته ضمن الشهور الآخرى (مارس ومايو) بدلاً من الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، طبقاً للنظام الجديد الذي طرحته الوزارة وأعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التريبة والتعليم، ولذلك سوف نستعرض خريطة توزيع المنهج الدراسي للشهادة الابتدائية لشهر 4 المقبل.

توزيع منهج شهر ابريل 2021 للصف السادس الابتدائي

حرصت وزارة التربية والتعليم على ابتكار آليات جديدة توفر من خلالها تحديث المنظومة التعليمية من أجل أن يستفيد الطالب من التحصيل الدراسي ويصبح أكثر فهماً وليس حفظاً للمعلومات التي يتلقاها، وسعت لتطوير التعليم عن بعد أيضاً، ولاسيما لتمر من الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن جراء وباء كورونا المستجد الذي جعل هنالك خوفاً وتوتراً لوجود الطلاب في مكان واحد سواء في المدارس أو اللجان الامتحانية.

موعد امتحان شهر أبريل 2021 الصف السادس الابتدائي

نوهت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني على موعد الاختبار الشهري لشهر أبريل المقبل لطلاب الشهادة الابتدائي والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أبريل 2021.

توزيع منهج أبريل في مادة الرياضيات

يتضمن مقرر مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي لشهر أبريل وحدتين، منهم الدرس الخامس والسادس في الوحدة الأولى، والدرس الثالث والرابع في الوحدة الثانية.

توزيع منهج أبريل في مادة اللغة الإنجليزية

يتضمن منهج اللغة الإنجليزية درسين فقط وهما الدرس الثامن والتاسع.

توزيع منهج أبريل في مادة الدراسات الاجتماعية

يحتوي منهج الدراسات الاجتماعية على درسين من الوحدة الأولى وهما الدرس الثالث والرابع، وأول درس من الوحدة الأول جغرافيا، والدرس الأول بالوحدة الرابعة تاريخ، والدرس الثاني من الوحدة الثالثة.

توزيع منهج أبريل في مادة العلوم

يتضمن المقرر الدرس الأول وأنشطته والدرس الثاني وأنشطة في الوحدة الثانية.

توزيع منهج أبريل في مادة اللغة العربية

يتضمن منهج اللغة العربية دروس من الوحدة الثانية وهم «شعر في رحاب الإنسانية، الصديقان، ودرس كعكة السكر، ودرس من الحياة، في منتصف الطريق، وشعر أيام الطفولة»، وفي الوحدة الثالثة درس «آداب وقيم» ودرس «دعنا نتحاور»، والفصل 6 في فرع قصة علي مبارك، وفي فرع النحو «إعراب الفعل المضارع والأفعال الخمسة وإعرابها والنكرة والمعرفة».