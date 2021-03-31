طريقة التسجيل في مسابقة “الحلم” على mbc وربح 250,000 دولار كاش وتغيير حياتك

تعتبر مسابقة “الحلم” واحدة من أفضل المسابقات العربية التي تقدمها قناة mbc بشكل دوري، ويمكنك الآن التسجيل في مسابقة الحلم هذا الأسبوع والحصول على فرصة لربح 250,000 دولار، نعم فرصة ربح ربع مليون دولار، وهي كفيلة بتغيير حياتك 180 درجة للأفضل بالطبع، تعرف معنا على طريقة الاشتراك في المسابقة التي يقدمها الإعلامي السوري الشهير “مصطفى الآغا” هذا الأسبوع والحصول على فرصة لربح ربع مليون دولار أمريكي، تابع معنا.

طريقة تسجيل رقمك في مسابقة الحلم وربح ربع مليون دولار

يمكنك الاشتراك في المسابقة بطريقتين، يمكنك التسجيل عن طريق إرسال رسالة من جوالك، ويمكنك الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني لمسابقة الحلم، تابع معنا لتتعرف على طرق التسجيل في المسابقة 2021 وربح 250,000 ألف دولار.

التسجيل عن طريق إرسال رسالة SMS

يمكنك التسجيل في مسابقة حلم عن طريق إرسال رسالة SMS عن طريق الأرقام التالية:

STC على رقم 358888.

موبايلي على رقم 650444.

زين على رقم 755505.

فيرجين موبايل على رقم 300300.

ليبرا على رقم 313131.

فودافون على رقم 95458.

أورانج على رقم 95450.

وي على رقم 95450.

إتصالات مصر على رقم 95450.

إتصالات الإمارات على رقم 5544.

دو على رقم 3636.

زين على رقم 4242.

stc على رقم 4242.

أوريدو على رقم 4242.

أوريدو على رقم 90434.

أومناتيل على رقم 90434.

زين على رقم 2770.

آسياسيل على رقم 2266.

أورانج على رقم 94099.

أمنية على رقم 94099.

زين على رقم 94099.

سابافون على رقم 5222.

واي تيليكوم على رقم 8442.

يمن موبايل على رقم 87602.

يمكنك الاشتراك من جميع أنحاء العالم عن طريق الاتصال على الرقم 008821622778021.

الاشتراك في السعوديةالاشتراك من مصرالاشتراك من الإماراتالاشتراك من الكويتالاشتراك من سلطنة عمانالاشتراك من العراقالاشتراك من الأردنالاشتراك من اليمنالاشتراك من جميع أنحاء العالمالاشتراك في المسابقة الحلم إلكترونيا

ويمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريقة الموقع الرسمي الخاص بmbc بعيدا عن أي روابط مضللة يتم تقديمها في مقالات أخرى من قبل معدومي الضمير، في حالة إذا كنت تريد الاشتراك في المسابقة إلكترونيا فتأكد أنك تشترك من خلال الموقع الرسمي mbc.net، ولا تقم بالضغط على أية روابط أخرى مخصصة للنصب عليك وتعريض هاتفك للإختراق.

إبحث في جوجل عن مسابقة الحلم.

اضغط على الرابط الخاص ب mbc.net.

قم بإدخال رقم هاتفك والرمز الخاص بدولتك (ك +966 بالنسبة للسعودية).

اضغط على اشترك الآن.

الاشتراك من الموقع mbc.net

وهذا كان مقالنا عن الاشتراك في مسابقة الحلم، شاركونا آرائكم في خانة التعليقات وتجاربكم مع المسابقة، نسأل الله أن يغنينا الله بحلاله عن حرامه، ولكننا ننصحك بعدم تضييع أموالك في مسابقات كهذه، حيث إن نسبة فوزك بها قليلة جدا وهي معمولة بالأصل لجمع كميات ضخمة من الأموال وإعطاء نسبة منها للفائزين والباقي للقائمين على المسابقة.

ولتتعرف على العادات التي تجعلك فقيرا وكيف تتجنبها اضغط على الرابط 7 عادات كفيلة بجعلك فقيرا إحذر منها، دمتم سالمين.