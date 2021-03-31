ثبت تردد قناة أطفال ومواهب 2021 على النايل سات Atfal & mawaheb على رسيفرك بجودة SD وطريقة استقبال القناة

أصبح تردد قناة أطفال ومواهب 2021 على النايل سات Channel Atfal & mawaheb منشوداً لدى الكثيرين من الأطفال وصغار السن بعد أن بدأت تظهر على الساحة لتنافس العديد من قنوات الأطفال الفضائية، حيث كان تطوير تلك القناة واحدة من أهم الأسباب التي جذبت إليها ألوف من المشاهدين من حول العالم العربي وخاصة داخل المملكة العربية السعودية، فتلك المواهب تتمثل في فرقة موسيقية إستعراضية تقدم أناشيد هادفة اجتماعية لمحبيها أصحاب القلوب الصغيرة لتخاطبهم بلغتهم البريئة، لذلك سوف نستعرض تردد قناة أطفال ومواهب بجودة متوسطة SD خلال السطور اللاحقة.

تردد قناة أطفال ومواهب 2021 على النايل سات

تقدم قناة أطفال ومواهب محتوى مميزاً ومختلفاً مضاهاة بالكثير من القنوات الفضائية الآخرى الخاصة بالأطفال، حيث يكمن ذلك المحتوى في ظهور فرقة استعراضية تلقي الأناشيد والأغنيات التي تتجاوز 210 نشيد وأغنية ومن أبرزهم أنشودة أميرة الفن، ونشيد ليت الفؤاد يتكلم، وأنشودة وداعاً يا ليلى، ونشيد بابا وماما، وأنشودة محبتنا، بالإضافة إلى البرامج أحلى صوت طفولي، وبرنامج المواهب، وبرنامج صوتك أحلى معنا، وبرنامج بيت الزهور، وبرنامج أربح مع توب سنتر.

تردد قناة أطفال ومواهب ٢٠٢١

يمكن ضبط قناة “Afkar & Mawaheb“ من خلال التردد التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11354 (V) 27500 – 3/4 SD

في البداية قم بالنقر على كلمة القائمة أو menu باللغة الإنجليزية. الدخول على الإعدادات setting. ثم اختر كلمة التركيب أو Installation. النقر على خيار التثبيت اليدوي أو بالإنجليزية Manual installation. حدد القمر الصناعي الذي ستستقبل عليه القناة «النايل سات». ادخل التردد والاستقطاب، ومعدل الترميز المذكور سالفاً. النقر على زر البحث أو كلمة OK. وأخر خطوة قم بالنقر على كلمة حفظ أو بالإنجليزية Save.

مساعدات مقدمة من الديوان الملكي لإعفاء القروض أو سداد ديون للمحتاجين

خطوات ضبط قناة أطفال ومواهب على الرسيفر