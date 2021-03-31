لبنانيون يبحثون عن الراتب "في طبق الفتوش" خلال رمضان

يعتبر طبق الفتوش في لبنان من الأطباق الرئيسية على المائدة الرمضانية، وهو نوع من أنواع السلطات العربية، اعتاد الصائمون في لبنان على تناوله بشكل يومي.

هذا العام، بات طبق الفتوش والمكون من (الطماطم ، الخيار، البقدونس، النعنع، الخس، والفجل، وبعض الخضراوات الأخرى) حكراً على الأغنياء فقط، والسبب ببساطة ارتفاع أسعار الخضار بشكل غير مسبوق.

ونتيجة ذلك، أعلن مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أنه وابتداء من أول شهر رمضان سيصدر "مؤشر أسعار رمضان"، حيث سيراقب تطور أسعار عدد من السلع الأساسية التي يستخدمها الصائمون على موائدهم، وينشرها بوتيرة أسبوعية.

غلاء الأسعار وتضخمها صار الهم اليومي للبنانيين، فلا يمضي يومٌ من دون أن ترتفع الأسعار، مما يشكل عبئاً كبيراً على معظم العائلات والأفراد في لبنان وبشكل خاص من هم من الطبقات المتوسطة والفقيرة ممن نهش التضخم رواتبهم الهزيلة أصلاً.

وفي جولة لـ"دوت الخليج " للاطلاع على حال الأسواق، لاحظنا بوضوح الأسعار الخيالية بالليرة اللبنانية التي تجعلك تقف مندهشا أمام أرقامها الفلكية من الفواكه إلى الخضار والمواد الااستهلاكية: "طعامنا اليومي أصبح باهظ الثمن"، تقول سيدة وهي تراقب أسعار الخضار بدهشة وأسى.

وتضيف: "فضلنا الابتعاد عن الفتوش والتبولة". ويقول رجل سبعيني ساخرا :"بصراحة لم نعد نرغب أكل الفتوش".

أعياد الفصح ورمضان المبارك تدق الأبواب والناس في الشارع يصارعون الغلاء برواتب متدنية وسط انهيار مريع في قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار الذي يحكم قبضته على السوق.

حديث الساعة

المشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية الدكتور ناصر ياسين، قال: "الغلاء غير مسبوق وندق ناقوس الخطر فهناك أزمة غذاء كبيرة وسعر صحن الفتوش يتخطى الـ18 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي تصبح العائلة عاجزة عن تأمين الفتوش إذ أن كلفته تتخطى الحد الأدنى للأجور".

وقد قام باحثو مرصد الأزمة بدراسة "مؤشر الفتوش" (الطبق الرئيسي على مائدة رمضان في لبنان)، وهو مؤشر تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر رمضان من كل عام منذ 2012.

ويتضمن المؤشر أسعار 14 مادة تكوّن سلطة الفتوش مع التثقيل المناسب لكل نوع.

وفي نظرة إلى تطور "مؤشر الفتوش" منذ 2012، وفي محاكاة لما ستكون كلفته في رمضان هذا العام بناءً على أسعار المكونات في أواخر شهر مارس، أشار مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، (وهو مبادرة بحثية تحت إشراف د. ناصر ياسين تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وكيفية مقاربتها)، في بيان له الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل ارتفاع المؤشر بـ210 في المئة هذا العام مقارنة مع العام الفائت والذي كان بدوره قد ارتفع 36 في المئة عن الـ 2019.

وتقدر كلفة صنع الفتوش لعائلة صغيرة مؤلفة من خمسة أشخاص عند بداية شهر رمضان هذا العام بـحوالي 18،500 ليرة مقارنة مع 6،000 ليرة في الـ2020 وحوالي 4،500 ليرة في الـ2019.

ماذا يعني هذا الارتفاع الصاروخي؟

وفي محاكاة بسيطة، ستصل كلفة الفتوش فقط لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد ما يقارب الـ 555 ألف ليرة خلال شهر كامل، أي ما يوازي 82% من قيمة الحد الأدنى للأجور.

وكما أصبح واضحاً سيصاحب هذا الارتفاع الكبير في مؤشر الفتوش تضخما في أسعار السلع الأخرى التي عادة ما يستخدمها الصائمون في موائدهم الرمضانية، مما يعني أن أكثرية العائلات في لبنان ستعاني من تأمين السلع والمكونات الأساسية لموائدها خلال رمضان المقبل.

وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع العائلات نحو "التكيف السلبي" مع هذا التضخم إما عبر تخفيض كميات الطعام أو الاعتماد على بدائل أرخص كالنشويات مكان الخضار واللحوم، وما سينتج عن ذلك من سوء تغذية".

ماذا تقول وزارة الاقتصاد ؟

وتعليقا على الموضوع، قالت عضو المكتب الفني لسياسة الأسعار، الاقتصادية المتخصصة بالتحليل والتجارة رولا عواد لموقع "دوت الخليج": "قبل شهر رمضان من كل عام نعد دراسة خاصة بصحن الفتوش (يكفي لشخص) وأسعار الخضار لنصدر على أساسها سعر الصحن، ونحن الآن بصدد العمل على هذه الدراسة وقد بدأنا قبل أسبوعين ولم ننته للحظة".

وأضافت: "يقتصر دورنا على المراقبة ورفع تقرير للإدارة التي توجه بدورها إلى حماية المستهلك للنزول إلى الأسواق".

وتوقعت عواد أن يحمل سعر صحن الفتوش مفاجآت تختلف عن باقي السنوات سيما وأن المواد الأساسية المكونة له كزيت الزيتون والبهارات ومنها السماق والخبز والملح إضافة إلى أسعار الخضار باتت جميعها خيالية".

من جهته، قال أحد بائعي الخضار: "لا يلومنا المواطن على ارتفاع الأسعار التي نجلبها من السوق بسعر مختلف يوما بعد يوم".

ورأى آخر أنه من الممكن تقليل مواد طبق الفتوش العائلي اليومي وكميته "إذا كان ولا بد من وجوده على السفرة الرمضانية اللبنانية".